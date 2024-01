Am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca haben Passanten vor dem bei Deutschen sehr beliebten Strandlokal "Assaona" am Dienstag nicht schlecht gestaunt. Dort konnten laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Dreharbeiten für einen bislang nicht bekannt gewordenen Film beobachten.

Für Erstaunen sorgte die Tatsache, dass mehrere Darsteller in Badehosen bei der niedrigen Temperatur um 13 Grad anwesend waren. Einige traten mit offenbar aufgesetzten wilden Frisuren auf. Ob ein Werbe- oder einen Spielfilm gedreht wird, wollten die Mitarbeiter den Emissären von "Ultima Hora" nicht mitteilen. Ähnliche Nachrichten Klappe und Action für ZDF-Krimi: Zaungast am Film-Set in Port de Sóller Mehr ähnliche Nachrichten Das es Ersteres sein könnte, konnte aus Wasserflaschen geschlussfolgert werden, die nur von Mitarbeitern der Produktionsfirma Twentyfour-Seven benutzt werden. Dieses Unternehmen war schon mehrfach auf der Insel tätig, zuletzt im Jahr 2022 mit dem international bekannten Model Gigi Hadid. Das "Assaona" hieß früher "Nassau Beach". Im Sommer ist es dort möglich, Strandmöbel anzumieten. Der Betreiber ist die mallorquinische Firma Marport Sunbeach. Der ehemalige Besitzer, der Österreicher Günther Aloys, hatte die Konzession der Hafenbehörde verloren, der Betrieb lief aber weiter.