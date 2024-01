Die große Liebe auf Mallorca finden – dieser Traum könnte vielleicht schon bald wahr werden. Denn für die Dating-Doku "First Dates Hotel" ist wieder auf der Insel gedreht worden. Mehrere Singles werden dabei in ein Hotel eingecheckt, lernen sich besser kennen, haben Verabredungen und verlieben sich vielleicht sogar. Gezeigt werden die neuen Mallorca-Folgen beim deutschen Sender VOX ab Montag, 5. Februar, immer wöchentlich um 20.15 Uhr. Im vergangenen Jahr war zum ersten Mal auf der Insel gedreht worden. Dafür waren die Singles in das Landhotel Posada d'es Molí vor den Toren Palmas einquartiert worden. Hier finden Sie exklusive Einblicke in das Liebes-Hotel.