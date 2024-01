Sie haben sich nicht verlesen: Hildegard Heumann lebt auf Mallorca, ist 101 Jahre alt und in den vergangenen fünf Jahren zweimal ausgewandert. 2018 im Alter von 96 Jahren aus dem Altenheim in Kanada zur Familie nach Deutschland und drei Jahre später mit ihren Lieben nach Mallorca. Jetzt lebt sie zusammen mit sieben Familienmitgliedern aus vier Generationen, vier Hunden, zwei Eseln, zwei Katzen und einem Dutzend Hühnern auf einer Finca in Petra, schmeißt den ganzen Haushalt, füttert die Tiere, lernt mit der App Duolingo Spanisch und fährt mit dem Zug nach Palma um dort alleine shoppen zu gehen.

„Können Sie sich das vorstellen? Meine beste Freundin Erna in Toronto hat weder Smartphone noch Computer. Ich konnte sie auch nie zu einer solchen Anschaffung überreden. So muss ich ihr meine Fotos extra ausdrucken und per Post nach Kanada schicken”, erzählt die 1923 in Fürth geborene Rentnerin enttäuscht und setzt sich mit Hund Yva auf die Couch. Sie trägt weder Brille noch Stock, ist schick gekleidet. Die Farben von Kleidung, Make-up und Schmuck sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Freundin Erna sei 93 Jahre alt und habe sich von der heutigen Technik abgewandt, was Heumann nicht nachvollziehen könne. „Man muss doch mit der Zeit gehen! Was soll ich denn sonst machen? Stehenbleiben?”, fragt sie entrüstet. „Ich muss immer etwas zu tun haben. Und mit so einem PC kann man schon viel machen. Damit kann ich Orte sehen, die ich sonst nie im Leben zu sehen bekommen hätte”, so Heumann. Seitdem schreibe sie lieber Emails. Briefe und dergleichen versende sie nur noch, wenn die Empfänger weder Bezug zu Whatsapp noch zu anderen neuen Medien haben.

Die 101-Jährige steht seit jeher gerne in der Küche und kocht täglich für die Bewohner der Finca: Nichte Emily Cole mit Ehemann, Emilys Mutter sowie die Familie von Emilys Tochter Sabrina mit Gatte und Tochter. Anregungen für köstliche Gerichte aus der deutschen Küche hole sie sich bei Youtube. Vor allem die Gerichte von Starkoch Alfons Schuhbeck hätten es ihr angetan. „Zur heutigen Zeit braucht man ja keine Kochbücher mehr.”

Kuschelzeit mit Hund Yva gehört auch zur Tagesroutine der 101-Jährigen. Sie kocht noch jeden Tag selbst. Foto: ans

Wie es dazu kam, dass sie aus Kanada zuerst nach Deutschland und dann nach Mallorca auswanderte? „Mein Sohn meinte, ich sei mit 91 Jahren zu alt, um alleine zu leben und riet mir nach dem Tod meines Mannes, ins Altersheim zu gehen”. Sie folgte dem Rat ihres Sohnes, verkaufte ihr Haus und blieb fünf Jahre im Heim. „Ich war aber sehr traurig dort! Da waren nur alte Leute, die nichts mehr mitbekamen und sich als Highlight des Tages einen Ball zuwarfen”, so Heumann. Also habe sie ihre Lieblingsnichte Emily Cole in Deutschland angerufen und ihr von ihrem tristen Alltag im Heim erzählt. Die habe sie sofort eingeladen, mit ihrer Familie in Stuttgart zu leben. Das ließ sich Heumann nicht zweimal sagen, verließ das Altenheim, stieg kurz darauf ins Flugzeug und flog zu Emily, die sie freudig empfing.

„Als drei Jahre später Mallorca auf den Tisch kam, habe ich mich gefreut. Ich war schon öfter auf Mallorca”, berichtet die rüstige Dame. „Und als Emily beschloss, 2021 mit Sack und Pack auf die schöne Insel zu ziehen, bin ich natürlich mitgegangen. Durch das Klima habe ich kein Rheuma mehr!”, erzählt sie und ihre Augen strahlen. „Ich habe so viel zu erzählen, ich sollte eigentlich einen Blog schreiben”, so die 101-Jährige. „Aber dafür fehlt mir die Zeit”, sagt sie lachend. Und auch wenn heute nicht mehr alles ganz so schnell geht, so lässt sie sich ihre Lebensfreude nicht nehmen: „Ich kann nicht mehr wie mit 80 einen Berg besteigen, denke aber auch nicht ans Sterben. Ich will leben!”