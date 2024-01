Der Winter auf Mallorca ist heiß. Damit sind nicht nur die fast sommerlichen Temperaturen von über 20 Grad gemeint, sondern diese Frau: Partysängerin und Wirtin Krümel, die eigentlich Marion Pfaff heißt, und das "Stadl" in Peguera im Südwesten der Insel betreibt. In diesen Tagen hat sie freizügige Fotos bei Instagram veröffentlicht. Die 50-Jährige ließ sich auf einem Balkon mit Meeresblick im Bikini fotografieren. Dabei fällt auf, dass die Wirtin sehr gut in Form ist. Auf MM-Anfrage erzählt sie: "Das ist harte Arbeit, denn ich mache fünfmal die Woche Sport mit sehr viel Disziplin."

Wenn sie solche Fotos auf den sozialen Netzwerken veröffentliche, kämen auch immer wieder Kommentare, die auf möglicherweise retuschierte Fotos anspielten: "Die Leute schreiben dann immer: 'Das ist doch Photoshop' – aber nein, das ist es nicht", verteidigt sie sich. Weiter erklärt sie: "Das ist in meinem Alter schwierig, so auszusehen. Denn ganz schnell sind die Kilos drauf und es ist schwer, sie wieder herunterzukriegen." Mittlerweile seien ihr Hass-Kommentare ziemlich egal, betont die 50-Jährige. Dahinter stecke viel Neid und Missgunst: "Ich bin zufrieden mit mir selbst. Meistens sind Menschen, die solche Kommentare von sich geben, eher unzufrieden mit ihrem eigenen Leben." Auch mit 50 fühlt sie sich in ihrem Körper wohl: Marion Pfaff, besser bekannt als Wirtin "Krümel" aus Peguera. Foto: privat Ähnliche Nachrichten Rekord-Temperaturen im Januar: Knapp 27 Grad auf den Balearen Mehr ähnliche Nachrichten Manchmal wisse sie gar nicht, ob sie lachen oder weinen soll, sagt Krümel ganz unverblümt. Bei einem Blick in die Kommentarspalte bei Instagram zeigt sich, wie unterschiedlich die Reaktionen ihrer Fans und Follower ausfallen. "Ich beneide dich, so will ich auch aussehen", schreibt ein weiblicher Fan. "Wen willst du denn aufreißen? Ich denke, du hast einen tollen Mann. Wozu dann diese Pose?" fragt eine andere Frau. "Respekt! Echt ne heiße Mama", meint einer ihrer männlichen Fans und ein Anderer kommentiert: "Wow. Mehr fällt mir gerade nicht dazu ein. Du bist eine wunderschöne Frau!" Dass sie an anderen Stellen ihres Körpers nachhelfen lassen hat, darum macht Krümel aber keinen Hehl. Im August verriet sie gegenüber MM, dass ihre Stirn mit Botox behandelt ist. Auch auf Instagram zeigte sich schon Bilder von kleineren Schönheits-Eingriffen, wie etwa als sie sich das Gesicht mit Spritzen behandeln ließ. Marion Pfaff aka Krümel betreibt das gleichnamige Stadl in Peguera. Im vergangenen Sommer hatte es um sie einen Skandal gegeben, damals lautete der Vorwurf, sie habe ihre Gäste und Mitarbeiter heimlich videoüberwacht. Dieser Skandal habe sie viel gelehrt, sagt sie im MM-Interview: "Ich habe dadurch ein ziemlich dickes Fell bekommen."