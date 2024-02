Pinke Flamingos, bunte Kolibris, rote Krebse oder grüne Geckos verzieren die Bikinis und Badeanzüge der deutschen Designerin Angelika Picolin. Einige Exemplare sind dabei mit winzigen Swarovski-Diamanten geschmückt, die in der Sonne schimmern. Die Idee zum eigenen Modelabel kam Picolin während eines Mallorca-Urlaubs. „Ich war auf der Suche nach einem Bikini und wollte etwas Ausgefallenes mit mallorquinischem Flair. Leider bin ich nicht fündig geworden. Stattdessen zog mich ein Schaufenster magisch an, in dem kleine Meerestier-Charms ausgestellt waren. Vor meinem geistigen Auge sah ich diese Motive auf einem Bikini. Wie ein Schmuckstück. Damit war die Idee zur eigenen Kollektion geboren.”

Kurze Zeit später gründete die Deutsche das Modelabel „Or Naked” (Oder nackt). Neben verschiedenen Bikinis und Badeanzügen entwirft Picolin auch Yogabekleidung. In jedem Kleidungsstück spiegelt sich dabei auch ihre Lieblingsinsel wider. „Ich verwende nur die Farben, die es auf Mallorca gibt: die Beigetöne des Marès-Gesteins, des Sandes, der Muscheln, lila und Rosatöne aus den verschiedenen Blüten.”

Für ihre erste eigene Kollektion begab sich Angelika Picolin zwei Jahre lang in Ausbildung, um alles über Materialien, Schnitte, Drucktechniken und Muster zu erlernen. Dabei spezialisierte sich Picolin auf eine besondere Drucktechnik, um die ausgewählten, mediterranen Motive auf die Kleidung zu bringen. Mittlerweile kooperiert Picolin mit zwei Produzenten in London und Barcelona, die ihre Entwürfe umsetzen und auch den sonstigen Qualitätsansprüchen der Designerin erfüllen. „Die Beachwear wird handgenäht, aus den hochwertigsten Materialien, die es zurzeit auf dem Markt gibt”, erklärt sie. Ein Teil der Kollektion wird dann selbst von Picolin auf Mallorca von Hand mit kostbaren Swarovski-Kristallen veredelt, wo sie die meiste Zeit des Jahres verbringt. Bei der Herstellung ihrer Kleidung achtet sie vor allem auf Nachhaltigkeit. „Für mich war von Anfang an klar, in Europa produzieren zu lassen. Als Statement zur Nachhaltigkeit und fairen Arbeitsbedingungen.”

Ihre erste Kollektion war bereits innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Während der Corona-Pandemie musste Angelika Picolin mit der Produktion eine Zwangspause einlegen. Doch schon 2021 ging es weiter. „Die Pause habe ich genutzt und als leidenschaftliche Yogini auch noch eine Yoga-Kollektion entwickelt, die ebenfalls in Barcelona gefertigt wird.” Ihre Ware verkauft Angelika Picolin online und in ausgewählten Boutiquen in Port d’Andratx, Puerto Portals, Port Adriano und Palma.

Wenn die Deutsche nicht im Atelier steht, berät sie Unternehmen bei ihren Auftritten in den sozialen Medien und im Marketing. Bevor sie sich selbstständig machte, war sie als Kommunikations-Designerin für internationale Werbeagenturen tätig. „Seit mehr als 25 Jahren bin ich begeistert von der Insel. Meine Beachwear ist eine Hommage an Mallorca. Jedes Motiv erzählt eine andere Geschichte. Und meine Kundinnen tragen ein kleines Stück Mallorca in die Welt hinaus.”