Die Mallorquinerin Ángela „Angy“ Fernández wird Spanien nicht beim Eurovision Song Contest 2024 in Malmö verteten. Die Künstlerin schaffte es nur auf den dritten Platz, hinter der Gruppe St. Pedro auf Platz 2 und dem Musiker-Ehepaar Nebulossa, die sich für den ESC in Schweden qualifizierten. Mit dem Song „Sé quien soy“ (Ich weiß, wer ich bin) hatte es Angy Fernández am Freitag bei der Vorrunde des bedeutendsten spanischen Schlagerfestivals in Benidorm in die Endausscheidung geschafft. Bei dem europäischen Gesangswettbewerb wird nun das Elektro-Pop-Duo Nebulossa mit dem Song "Zorra" am 11. Mai Spanien repräsentieren.

Die aus Palma stammende Frau mit den roten Haaren hatte einst bei Musicals und der TV-Teenager-Serie „Física o Química“ (Physikalisch oder chemisch) mitgemacht. Dabei ging es meist um die Frage, aus welchem Stoff die Anziehungskraft zwischen Heranwachsenden tatsächlich besteht. Aber auch als Sängerin unternahm „Angy“, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt wird, erste Schritte. Ähnliche Nachrichten Ein Jahr nach Ikke Hüftgold: Dieses Duo von Mallorca will für Deutschland beim ESC 2024 antreten Mehr ähnliche Nachrichten Doch trotz der Niederlage zeigte sich die Mallorquinerin sehr zufrieden. In einem Interview bereits vor des Auftritts am Samstagabend, das sie der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora gab, beteuerte sie, dass sie glücklich und stolz darauf sein, es überhaupt so weit geschafft zu haben. Nebulossa vertritt Spanien 2024 bei ESC. Letztendlich überzeugte das Elektro-Pop-Duo Nebulossa aus Alicante das Publikum auf dem Benidorm-Festival 2024 am meisten. Sängerin María Blas und Mark Dasousa vermischen in ihren Songs Glam der 80er mit elektronischen Sounds. Die Gruppe wurde 2018 gegründet. "Ich kann es nicht glauben. Ich lebe meinen Traum", so die Sängerin gegenüber der spanischen Presse.