Nur wenige Fehler könnten so profitabel sein wie der, der Miquel Coll auf Mallorca unterlaufen ist. Der 50-Jährige könnte das Geschäft seines Lebens machen, und zwar mit einer Indiana-Jones-Trilogie auf alten VHS-Kassetten. Für die könnte Coll bald einen Audi A6 oder ein Motorrad bekommen. Und das kam so ...

"Vor ein paar Jahren gab es einen Bericht im Fernsehen, in dem es hieß, dass VHS-Filme heutzutage sehr teuer verkauft werden und dass es einen richtigen Markt dafür gibt. Manche kosteten bis zu 2500 Euro”, so Coll. "Meine Schwägerin sagte zu mir: 'Mit deinen alten Kassetten könntest du doch etwas Geld verdienen'. Ich nahm also die Box mit der Indiana-Jones-Trilogie und stellte sie ins Internet. Diese habe Coll zunächst mit einem Preis von 250 Euro versehen, weil das mehr oder weniger der Wert war, für den die Kollektion auf Sammlerseiten angeboten wurde.

Diese Videokassetten könnten 25.000 Euro wert sein.

Dabei blieb es auch zunächst, wie der mallorquinische Kranführer sagt: "Ich hatte dann aber einen kleinen Rückschlag: Ich verlor mein Handy und musste die Verkaufs-App neu installieren. Als ich die Trilogie wieder hochlud, habe ich einen Fehler gemacht und statt 250 Euro 25.000 Euro als Preis angegeben." Und dann geschah, womit Coll nicht rechnete. Er bekam tatsächlich mehrere Tauschangebote zu diesem Wert.

"Ein Mann vom Festland bot mir an, die Videokassetten gegen einen gebrauchten Audi A6 einzutauschen, ein anderer wollte mir im Gegenzug ein 49-ccm-Motorrad schenken. Ich konnte nicht glauben, was da passierte", erinnert er sich. "Je teurer heutzutage etwas ist, desto besessener sind die Leute offenbar davon, es zu kaufen, ob sie Geld haben oder nicht." Ob Coll eines der Angebote annimmt, will er noch offen lassen.