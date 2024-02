Der Schauspieler, Moderator und selbsternannte Glückscoach Peer Kusmagk und seine Frau Janni wollen Mallorca nach nur kurzer Zeit wieder verlassen. Und ihr neues Ziel soll, wie das Paar auf Instagram verkündete, nicht etwa ein anderer sonnenverwöhnter Ort sein. Nein, ganz im Gegenteil: Die "Hippie-Familie" möchte nordisch-kühlere Gefilde aufsuchen und hat in Dänemark ihr neues Traumhaus gefunden.

In dem sozialen Netzwerk erklärt Janni, die früher als professionelle Surferin aktiv war und als Model arbeitete, ihren 119.000 Followern die genauen Gründe für den Wegzug der Familie: "Ich bin auf Sylt geboren und habe einige Jahre in Irland gewohnt. Ich finde die Kälte zum Teil viel beruhigender und tiefgründiger als wenn es nur warm ist." Und dann legt die 33-jährige nach, indem sie schreibt: "Auf Mallorca gab es diesen Winter kaum Regen, der Fluss, in dem wir so gerne gespielt haben, fließt nicht und ist so dreckig…"

Erst vor kurzem habe die Deutsche gesehen, wie ein Angler Abfälle von Hühnern und Fischen in dieses mallorquinische Gewässer geworfen hätte. Auch der Massentourismus würde der Insel Janni Kusmagk zufolge stark zusetzen, sodass ein Wegzug von der Baleareninsel in ihren Augen einfach nur folgerichtig sei: "Ich sehe für die Zukunft so viele Probleme und Herausforderungen, auch mit dem extremen Tourismus jeden Sommer. Gefühlt wird die Insel so ausgenutzt und die Ressourcen leiden." Des Weiteren führt die frühere deutsche Meisterin im Wellenreiten ein Sumpfgebiet im Norden der Insel auf, das ihr zufolge vom Abwasser der Hotels verschmutzt werde.

Vor allem aber mache sich Janni Kusmagk Sorgen um die Zukunft der drei kleinen Kinder Emil-Ocean, Yoko und Merlin. "Es gibt eigentlich nur eine Ecke von Mallorca, wo ich mich wirklich wohlfühle, doch dort ist es auf Dauer für die Kinder einfach zu isoliert und einsam", so das Fazit der Umweltschützerin.

Bereits vor ihrem Umzug nach Mallorca vor anderthalb Jahren hatten sich die Kusmagks für Dänemark interessiert. Im Dezember 2021 zog der 48-jährige Schauspieler Peer dann aber mit seiner Frau und den drei Kleinkindern auf die Insel, um hier als Radiomoderator bei Mallorca E1NS zu arbeiten – doch nach nur kurzer Zeit entpuppte sich der Job als Reinfall, da der Sender rasch wieder dicht machte.

Die Familie zog mehrmals auf der Insel um, hatte immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Zunächst wohnten die Kusmagks in einer Finca, wo sie mit Stromausfällen, Schimmel und Kälte zu tun hatten, später in einem modernen Haus in Artà. In Dänemark soll jetzt alles besser werden. Bis zum Sommer jedoch will es die fünfköpfige Familienbande noch auf der Insel aushalten.