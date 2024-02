Der Traum eines deutschen Jungen auf Mallorca ist wahr geworden: Die Flaschenpost des Elfjährigen namens Tillmann wurde gefunden. Etliche Kilometer von der Insel entfernt ist die Flasche an einem Strand in der Nähe von Neapel in Italien angespült worden. Der Finder Dario Grande hat sie am vergangenen Samstag am Strand von Miseno im Sand entdeckt. Die Luftlinie zwischen Mallorca und Neapel beträgt rund 960 Kilometer. Jetzt hat sich der 38-jährige Italiener auf die Suche nach dem Jungen gemacht. Tillmann muss laut des Briefes in Tolleric im Südwesten Mallorcas leben. "Meine Hobbys sind: Bücher lesen, Videospiele spielen, puzzeln und Lego bauen", erzählt der Junge in dem Brief von sich selbst.

Auch seine Adresse hat der 11-Jährige in der Flaschenpost hinterlassen. Der Finder Dario Grande hat auch schon mit einem Brief geantwortet, erzählt er MM: "Ich habe Tillmann noch nicht erreichen können, aber viele Menschen auf der Insel haben sich auf die Suche nach ihm gemacht. Ich hoffe, in den nächsten Tagen von ihm zu hören!" An einem 13. November muss der deutsche Junge Tillmann die Flaschenpost auf Mallorca ins Meer geworfen haben. Doch in welchem Jahr, bleibt laut Grande ein Rätsel: "Das Jahr ist auf dem Brief leider unleserlich", sagt der Finder.

In der Flaschenpost erzählt der elfjährige deutsche Tillmann von sich und seinem Leben. Foto: Dario Grande

Doch der Italiener lässt nichts unversucht, um den deutschen Jungen ausfindig zu machen. Der Mann teilte ein Video der Flaschenpost bei Instagram und postete sein Gesuch auch in der Facebook-Gruppe "Deutsche auf Mallorca". Viele Kommentare zeigen, wie gerührt die Menschen von dieser Geschichte sind. Der Finder beschreibt auch, wie unglaublich der Moment gewesen ist, in dem er die Flaschenpost am Strand gefunden hatte: "Ich konnte es gar nicht glauben. Und ich war sehr aufgeregt", beschreibt er im Interview mit MM. Nun plant der Italiener nicht nur, den elfjährigen Tillmann zu finden, sondern auch, ihn auf Mallorca zu besuchen.

Währenddessen formiert sich auf Facebook Hilfe, um Tillmann auf Mallorca ausfindig zu machen. "Er wohnt drei Kilometer von uns weg, ich werde später vorbeifahren und werfe eine Notiz in den Briefkasten", schreibt eine Userin in der Gruppe "Deutsche auf Mallorca". Wenn Sie den elfjährigen Tillmann kennen, der die Flaschenpost von der Insel aus auf die Reise geschickt hat, schreiben Sie uns eine Mail.