Der Traum eines deutschen Jungen auf Mallorca ist wahr geworden: Die Flaschenpost des Elfjährigen wurde gefunden. Etliche Kilometer von der Insel entfernt ist die Flasche an einem Strand in der Nähe von Neapel in Italien angespült worden. Der Finder Dario Grande hat sie am vergangenen Samstag am Strand von Miseno im Sand entdeckt. Die Luftlinie zwischen Mallorca und Neapel beträgt rund 960 Kilometer. In dem Brief berichtet der Junge von seinem Leben auf Mallorca und seinen Vorlieben: "Meine Hobbys sind: Bücher lesen, Videospiele spielen, puzzeln und Lego bauen", schreibt er.