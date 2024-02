Dass Moderator und Glückscoach Peer Kusmagk, seine Frau Janni und die Kinder der Insel nach knapp zwei Jahren den Rücken kehren, nach Dänemark ziehen wollen und unlängst über die sozialen Netzwerke mit Mallorca abgerechnet haben, hat auch bei den MM-Lesern hohe Wellen geschlagen. So finden sich auf der Facebook-Seite dieser Wochenzeitung über 130 Kommentare zu dem Thema, wobei sich die Kommentatoren in zwei verschiedene Lager spalten. Einige User drücken ihr Verständnis aus, andere sparen nicht mit Kritik.

Eine Leserin schreibt: "Wer es nicht schafft, auf Mallorca Anschluss zu finden, dem gelingt das erst recht nicht in Dänemark." Dort läuft das Leben nach Ansicht der Kommentatorin nämlich wie folgt ab: "Nach Feierabend daheim bleiben und Tür zu! Da ist dann nichts mehr groß mit Nachbarn treffen!" Ein anderer User schreibt: "Alles Gute für die Zukunft! Ihr werdet schon einen Platz finden, wo Ihr Euch als Familie wohlfühlt und Euch das Leben drumherum gefällt und Ihr etwas aufbauen könnt".

Eine MM-Leserin war bei der Mallorca-Auswanderung der Familie Kusmagk von Beginn an skeptisch, wie sie offen zugibt: "Das hatte ich schon nach dem allerersten Bericht gesagt, dass die nicht lange da sein werden. Sie sind nicht imstande, sich anzupassen. Nur Gejammer, das Haus schlecht gewählt, und es war vom ersten Tag an klar, dass das nichts wird." Hintergrund ist, dass die Kusmagks während ihrer Zeit auf Mallorca vor allem mit den Häusern zu kämpfen hatten.

Einige MM-Leser können die Kritik des 48-jährigen Schauspielers und seiner 33-jährigen Frau an der Insel – vor allem an den Zuständen des Wohnungsmarkts – deshalb gut nachvollziehen. So äußerte ein Facebook-User diesbezüglich seinen Unmut, indem er schrieb: "Unrecht haben sie nicht! Mallorca hat sein Gleichgewicht verloren. Zur Miete wohnen gleicht einem Albtraum. Ich bin in 16 Jahren hier zwölfmal umgezogen, das ist einfach nur furchtbar. Hinzu kommen diese Preise, das macht es nicht mehr lebenswert."

Eine andere Leserin kommentiert: "Dann ist es besser, wenn sie gehen, wenn sie nur noch alles kritisieren. Auch in Zeiten des Massentourismus gibt es auf der Insel Orte zum Entspannen", wobei sie sich auf die Aussage Janni Kusmagks bezieht, diese finde auf Mallorca eigentlich nur einen enzigen Ort, an dem sie völlig entspannen könne. Last but not least schreibt eine Followerin: "Zu Hause ist, wo dein Herz wohnt."

In diesen Tagen befindet sich die fünfköpfige Familie Kusmagk in Dänemark, wo sie nach einer neuen Bleibe suchen, will jedoch Ende der Woche zunächst nach Mallorca zurückfliegen und hier bis zum Sommer bleiben. Beinah täglich gewähren Janni, die 2013 deutsche Meisterin im Wellenreiten war, und ihr Mann Peer Kusmagk ihren 119.000 beziehungsweise 68.000 Followern auf Instagram Einblicke in ihr privates Leben. In ihrer zukünftigen Heimat Dänemark haben sie nun die Wahl zwischen einem minimalistischen Apartment in den Dünen mit Sauna oder aber einem Haus mit "wahnsinnig viel Spielzeug" für ihre Kleinkinder Emil-Ocean, Yoko, und Merlin – wie sie auf Social Media verkündet haben.