Aan die Töpfe, fertig, los! Am Montag, 26. Februar, sind die neuen Mallorca-Folgen der beliebten Kochsendung "Das perfekte Dinner" angelaufen. Fünf Kandidaten tischen eine Woche lang dreigängige Menüs auf und wollen sich die meisten Punkte ihrer Mitstreiter sichern. Alle Teilnehmer sind deutsche Insel-Residenten. Den Auftakt am Montag machte die 27-jährige Luxus-Immobilienmaklerin Angelika, die aus Lübeck stammt. "Leute, die auf Mallorca wohnen, sind sowieso schon cool drauf", freute sie sich in der ersten Folge auf ihre Mitstreiter. Stolz zeigte sie ihre stylische Wohnung in Cala Major bei Palma de Mallorca, das VOX-Team kommentierte: "Ein Garten, fast so groß wie die Wohnung".

"Die Dreharbeiten haben einen riesigen Spaß gemacht", erzählt die Luxusmaklerin im Gespräch mit MM. Dafür mussten sich im September vergangenen Jahres alle Teilnehmer eine Woche freinehmen. Noch immer seien alle Kandidaten in Kontakt und werden sich in dieser Woche am Freitag auch persönlich treffen, so Angelika. "Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und schreiben sehr viel." Auch die anderen Kandidaten von "Das perfekte Dinner" müssen sich nicht verstecken. Julia, 41, lebt in ihrer "Wohlfühl-Oase", wie sie ihre Finca bei Santanyí im Süden Mallorcas nennt.

Dann ist noch die 43-jährige Farina dabei, die in El Toro im Südwesten der Insel lebt und Sportboote sowie Yachten vermietet. Die männlichen Kandidaten sind Giorgio, 37, aus Puerto Portals, der Industriedesigner und Content Creater bei Instagram und TikTok ist, sowie der 63-jährige Niederländer Frits aus Porreres. Ein Münzwurf habe darüber entschieden, dass er sich bei der Kochsendung beworben habe, erzählte er in dem Vorstellungsvideo von VOX.

Das erste Menü am Montagabend hieß "Mi isla maravillosa" und wurde von Luxus-Immobilienmaklerin Angelika aufgetischt. Als Vorspeise gab es Lachs-Carpaccio mit Gambas aus dem Hafenort Sóller, zum Hauptgang Bäckchen vom mallorquinischen Schwein mit Tumbet und Trüffeljus. Zum Dessert servierte die 27-Jährige Cheesecake mit Orangenmarmelade und Thymian-Crumble. Nicht nur das Menü, sondern auch die Tafel war mit Insel-Elementen gespickt. Stilvoll war der Tisch mit Olivenzweigen und Zitronen geschmückt. Damit überzeugte sie ihre Mitstreiter offensichtlich, denn sie erhielt 35 von 40 möglichen Punkten. Wer das Menü nachkochen will, kann sich hier inspirieren lassen:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Das perfekte Dinner (@dasperfektedinner.vox)

Am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr geht es weiter mit den Mallorca-Folgen von "Das perfekte Dinner". Sie werden beim Sender VOX ausgestrahlt, sind aber auch in der Mediathek von RTL verfügbar. Dann wird die Gastgeberin Julia sein, die zusammen mit ihrer Frau und drei Kindern in der Nähe von Santanyí im Süden der Insel lebt. Am Mittwoch geht es weiter mit Frits in Porreres. Farina lädt am Donnerstag nach El Toro ein und zum Finale am Freitag bekocht Giorgio seine Gäste.