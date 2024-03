Der Kies knirscht unter den Schuhen, als sich Simone Stey zu ihrer Kundin auf einem Parkplatz in der Nähe der Calas de Mallorca gesellt. Stey hat einen Auftrag. Sie soll einer Frau helfen, sich selbst zu helfen. Denn nicht jeder Mensch weiß sich in so mancher emotionalen Krise des Lebens aus eigener Kraft aus der Patsche zu helfen. Viele scheuen davor zurück, zum Psychologen zu gehen, und versuchen auf anderem Wege zu Lösungen zu gelangen. Die Psychologin Simone Stey begleitet Suchende samt ihren persönlichen Anliegen im Gepäck in einer sogenannten „Walk & Talk Experience” auf Mallorcas Wanderwegen zur Selbstfindung.

Dass körperliche Bewegung sich gut auf die Psyche auswirkt, ist vielen Menschen bekannt. Ärzte betonen, dass durch Bewegung der Stresslevel gesenkt und Stresshormone abgebaut werden können. Auch bei Depressionen könnten Sport und Aktivitäten Linderung verschaffen.

Aber ist jemand mit Problemen im Privatleben bereit, einer fremden Person sein Innerstes preiszugeben? „Beim Spazierengehen öffnet sich der Mensch in der Regel viel schneller, auch mir gegenüber, da die Hemmungen beim Losgehen auf ganz natürliche Art schwinden”, sagte Stey in ihrer Erfahrung als Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Seit zwei Jahren führt die 44-jährige Münchnerin Interessierte über schöne und ebene Wege der Insel und hat nach eigenen Aussagen bereits vielen Menschen helfen können. „Es ist auffallend, wie durch frische Luft und ganz leichte sportliche Aktivität die eigene Kreativität und der Gedankenfluss in Bewegung kommen.”

Manchmal benötige eine Person nicht gleich einen Termin in der Praxis eines Psychologen, sondern brauche einfach jemanden, der zuhört. „Die Gespräche beim Blick aufs Meer und beim Spazierengehen bringen den Menschen eine positive Energie, die ihnen schneller dabei hilft, einen klaren Kopf zu bekommen”, so Stey. „Ich setze diese Coachingmethode ein, um festgefahrene Denkstrukturen der Klienten zu lösen. So werden neue Entwicklungsperspektiven angestoßen”, ist sie überzeugt. Walk & Talk eigne sich perfekt beim Stärkencoaching, zum Aufbau von Selbstfürsorge, gegen Stress und Burnout. „Die ganze Work-Life-Balance wird ausgeglichener”, sagt Stey.

Diese Denkweise habe der Psychologin schon oft im Leben geholfen. Sie lebt seit 22 Jahren in Spanien und hat früher in Andalusien in Hotels gearbeitet. „Häufig musste ich aufgebrachte Gäste durch Kommunikation beruhigen.” Sie könne gut auf Menschen zugehen und habe dieses Talent ständig weiterentwickelt.

Für Stey ist Mallorca der perfekte Ort zur persönlichen Weiterentwicklung. Die Insel biete vielen Menschen den idealen Boden dafür, um in sich zu gehen. „Viele Urlauber suchen sich Mallorca als Ziel aus, weil sie innerlich zur Ruhe kommen möchten. Das geht aber häufig erst so richtig, wenn man genau weiß, was einen so fertig macht und blockiert.”

Stey selbst zog 2012 mit ihrem mallorquinischen Mann auf die Insel, wo heute ihr achtjähriger Sohn aufwächst. „Gerade auf der Insel fällt es vielen leichter, sich Zeit für sich zu nehmen und mal so richtig in sich hineinzugehen. Ich erkenne diese Wirkung auch bei mir selbst. Seitdem ich hier lebe, zieht es mich förmlich zu Spaziergängen an die schönsten Buchten. Die Natur hilft mir dabei, einen klaren Blick für das Wesentliche zu bekommen. Mir geht es dadurch gut. Und dieses Gefühl möchte ich weitergeben.”