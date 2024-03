Der Mallorquiner Antonio de Lacy ist einer der führenden Chirurgen Spaniens und bringt seine Expertise nun auch auf Mallorca ein. Er hat eine der leistungsstärksten Ausbildungsplattformen der Branche, das Instituto Quirúrgico Lacy, kurz IQL gegründet. Er vereint immense Erfahrung und großes Ansehen als Chirurg in seiner Person. Dazu ist er weltweit führend in der Magen-Darm-Chirurgie und der robotergestützten minimalinvasiven Chirurgie. Nach jahrzehntelanger Tätigkeit am Hospital Clínic in Barcelona ist er seit einiger Zeit als Berater und Mitarbeiter in der Clínica Rotger Quirónsalud in Palma de Mallorca tätig, wo er sich, wie er selbst sagt, sehr wohlfühlt. Die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" konnte ihn interviewen. Die Fragen stellte Joan J. Serra.

Ihre Beziehung zur Clínica Rotger halten Sie über das Instituto Quirúrgico Lacy, IQL, aufrecht. Wie kam es zu dieser Beziehung?

Als die neue Clínica Quirón in Barcelona vor 14 oder 15 Jahren eröffnet wurde, rief man mich an, um den chirurgischen Dienst aufzubauen. Nach einiger Zeit wurde festgelegt, dass der Vertrag, den Quirón mit mir hatte, über IQL abgewickelt wird. Wir sind eine Gruppe von Chirurgen und anderen Spezialisten und Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, die im Laufe der Jahre gewachsen ist. Angefangen haben wir mit vier Chirurgen, jetzt sind wir mehr als 20. Wir arbeiten auch mit einem neuen Krankenhaus in Badalona bei Barcelona zusammen. Vor einigen Jahren begann ich als Antonio de Lacy mit der Clinica Rotger zusammenzuarbeiten, aber jetzt ist die berufliche Beziehung durch IQL entstanden, ein Institut, das ich - ich weiß nicht, ob aus Altersgründen oder wegen grauer Haare - leite. Im Zuge der Ausweitung unserer Tätigkeit in der Clinica Rotger haben wir das Personal geschult und die Einbindung von Technologien gefördert.

In wie vielen Krankenhäusern ist IQL tätig?

Im Moment arbeiten wir im Rúber Internacional in Madrid, im Hospital Quirónsalud in Barcelona, im Hospital Quirónsalud in Badalona und hier in der Clínica Rotger Quirónsalud.

Kann IQL noch weiter expandieren, oder gibt es einen Zeitpunkt, an dem es besser ist, aufzuhören und sich zu konsolidieren?

Es gibt noch einige Ideen, aber ich denke, es ist Zeit, sich zu konsolidieren. Als Mallorquiner - ich habe die Insel sehr jung verlassen - bin ich besonders daran interessiert, unsere Aktivitäten hier zu konsolidieren. Ich muss sagen, dass zwar alles verbessert werden kann, aber die Einrichtungen, über die die Clínica Rotger derzeit in den Bereichen Notaufnahme, Intensivpflege, Krankenpflege, Anästhesiologie, Zimmer, diagnostische Bildgebung und andere Spezialgebiete verfügt, sind sehr gut. Wenn man all dies in einem so wichtigen Bereich wie dem Operationssaal zentralisiert, kann ich sagen, dass wir hier absolut alles und die fortschrittlichste und modernste Technologie haben. Viele der Verfahren, die früher manchmal eine Verlegung des Patienten erforderten, sind nicht mehr notwendig. Unsere Anforderungen als IQL stimmen perfekt mit denen der Clínica Rotger überein. Ich persönlich bin pathologisch anspruchsvoll, und die Wahrheit ist, dass ich mich hier sehr wohlfühle, ebenso wie mein ganzes Team, das sehr zufrieden ist. Eine gute Atmosphäre spiegelt sich in den Ergebnissen wider.

Wie verlief der Erwerb des Roboters Da Vinci Xi für die Clínica Rotger?

Der Einbau des Da Vinci ist eine sehr auffällige Tatsache, aber es ist wirklich der letzte Schliff, der die Tätigkeit des Operationssaals abschließt und vervollständigt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sprach ich mit Rosa Regi und Fernando Rotger, den Verantwortlichen der Klinik, und mit Víctor Ribot, dem Geschäftsführer, und erzählte ihnen von der Zweckmäßigkeit, den Da Vinci einzubauen, und es war ganz einfach, weil sie sich von Anfang an darüber im Klaren waren. Wenn die Familie Rotger an eine Idee glaubt, setzt sie sie um, und das ist ein Modell, das von anderen nachgeahmt wird. So ist es auch im privaten Gesundheitswesen auf den Balearen mit dem Erwerb des Da Vinci geschehen. In diesem Sinne prägt die Familie Rotger den Charakter, und deshalb bin ich sehr zufrieden mit den Allianzen zwischen IQL und der Klinik, mit der Idee, die Verbindungen zwischen beiden weiter zu stärken. Aber es geht nicht darum, sich auf den Da Vinci zu konzentrieren, denn er ist nur ein weiteres Element einer qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Dienstleistung. Wichtig ist, dass die Clinica Rotger die Innovationsvision von IQL annimmt und danach handelt. Die Ausrüstung und das Personal des Operationssaals der Clinica Rotger stehen dem Karolinska-Krankenhaus in Schweden, das als eines der drei besten in Europa gilt, in nichts nach, auch nicht den mir bekannten Operationssälen in den Vereinigten Staaten, Singapur oder Südkorea, von denen ich einige kenne.

Es wird immer gesagt, dass die meisten Ärzte seit ihrer Kindheit diesen einen Berufswunsch haben. Ist das bei Ihnen der Fall gewesen?

Viele Kinder sagen, dass sie Ärzte werden wollen, aber nur sehr wenige sagen, dass sie Chirurgen werden wollen, und ich habe das schon gesagt, als ich 7 oder 8 Jahre alt war. Mein Sohn ist Chirurg am IQL, aber natürlich hat er als Kind seine Mutter, die Gynäkologin war, und seinen Vater, der ebenfalls Chirurg war, gesehen. In meinem Fall war nur einer der Brüder meines Vaters mit der Welt des Gesundheitswesens verbunden, aber die Wahrheit ist, dass ich sehr wenig von ihm gesehen habe. Das war mir schon als Kind klar, und ich praktiziere seit mehr als 40 Jahren.

Und bei einer so langen Karriere, gibt es da einen Zeitpunkt, an dem Sie an den Ruhestand denken? Wenn mir diese Frage gestellt wird, sage ich immer, dass Alfred Hitchcock in einem bestimmten Alter "Die Vögel" gedreht hat, aber auf jeden Fall habe ich das Glück, zwei Kinder zu haben, die mir das sagen werden, wenn ich irgendwann anfange, herumzualbern. Wie auch immer, seit einiger Zeit verbringe ich viel Zeit mit der Gesundheitserziehung über die AIS-Plattform. Alles, was ich dabei gelernt habe, hat mich viele Stunden gekostet, und manchmal habe ich meine Familie zugunsten der Arbeit vernachlässigt. Ich glaube, dass es notwendig ist, nach Methoden zu suchen, damit das Lernen nicht so viele Stunden oder so viele Reisen erfordert. Aus diesem Grund habe ich AIS gegründet, die derzeit leistungsstärkste Bildungsplattform in der Welt der Chirurgie mit einer Präsenz in 183 Ländern plus China, da wir uns dort auf andere Weise etablieren mussten. Wir haben mehr als eineinhalb Millionen Abonnenten. Jedes Mal, wenn in AIS ein Thema diskutiert wird, erfahren mindestens 30.000 Menschen kostenlos davon, sodass ein junger Chirurg virtuell mit einem Nobelpreisträger zusammensitzen kann. Um Ihre Frage konkreter zu beantworten: Ich werde weiterarbeiten, wenn ich etwas Nützliches tue und keine Fehler mache. Ich denke, ich bin körperlich und geistig in perfekter Verfassung, um junge Menschen zu unterrichten und zu unterstützen, und ein Vorteil des Alters ist, dass man einen sehr vollen Terminkalender hat, mit Kontakten zu Menschen, die einem helfen können.

Ist eine weniger einschneidende Operation immer besser?

Der Körper reagiert immer auf irgendeine Weise auf einen Schnitt des Chirurgen, eine Infektion oder einen Tumor. Die Reaktion ist immer eine Entzündung. In der Verdauungschirurgie dienen 60-70 % der Mechanismen, die durch die Aggression des Chirurgen bei einer Operation ausgelöst werden, der Heilung der Narben im Bauchraum. Bei der minimalinvasiven Chirurgie werden Entzündungen in der Bauchdecke vermieden, und gleichzeitig erhält man durch die Laparoskopie eine erweiterte Sicht mit einem vierfachen Bild oder mit der Robotik ein fünf- oder sechsfaches Bild. Ich gehörte zu einer Gruppe, die nachwies, dass die Laparoskopie bei Dickdarmkrebs bessere Ergebnisse als die offene Chirurgie erzielt. Das war ein wichtiger Meilenstein, denn die Patienten hatten eine bessere Überlebensrate. Außerdem haben wir mit der minimalinvasiven Chirurgie erreicht, dass die Patienten nicht mehr sieben Tage stationär behandelt werden müssen, sondern innerhalb von sechs Stunden entlassen werden können.

Die Roboterchirurgie ist nicht die Zukunft, denn sie ist bereits Realität. Wie sieht die Zukunft der Robotik in der Chirurgie wirklich aus?

Der Trend geht in Richtung eines völlig autonomen Roboters, aber ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten 50 Jahren erreichen werden. Was ich sehe, ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz, um einen virtuellen Patienten mit einer virtuellen Krankheit zu schaffen, den man operieren und auf mögliche Probleme hin untersuchen kann. Gleichzeitig erkennt der Roboter, wenn Sie ihn bedienen, ob Sie ein großer Experte, ein durchschnittlicher Experte oder ein Anfänger sind, und je nachdem wird er mehr oder weniger in den Eingriff involviert sein. Das alles würde ich gerne erleben, denn es wird wirklich spannend sein.

Aber inwieweit wird der Roboter autonom sein?

Der Roboter isst nicht, er hat keine physiologischen Bedürfnisse und muss sich auch nicht ausruhen. Der Roboter ist, wie der Da Vinci Xi, ein Manipulator. Mit anderen Worten: Wir machen eine Bewegung und er reproduziert sie, aber er trifft keine Entscheidungen.

Und werden wir jemals einen virtuellen Zwilling als Patienten haben?

Ja, für bestimmte Behandlungen werden bereits virtuelle Zwillinge hergestellt, um die möglichen Komplikationen zu kennen und Tests durchzuführen, aber ich denke, wir werden auch Avatare haben, die uns Gesellschaft leisten. Die Welt ist voll von sehr einsamen Menschen. Ein weiteres Thema ist die personalisierte Medizin im Sinne von nicht standardisierten Behandlungen und der Berücksichtigung der unterschiedlichen Reaktionen der einzelnen Patienten.

Es wurde immer gesagt, dass Wissenschaft und Forschung sehr schnell voranschreiten. Die Tatsache, dass diese Fortschritte in der Medizin stattfinden, ist ein großer Gewinn für die Menschheit, nicht wahr?

Forschung und Innovation waren getrennt, bis das menschliche Genom entdeckt wurde, und zwar früher als geplant. War es, weil jemand schlauer war? Nein. Es lag daran, dass der Computer schneller war. Zum ersten Mal kamen Innovation und Forschung zusammen. In der Tat dient die Zusammenarbeit zwischen der Clínica Rotger und IQL der Innovation im Rahmen der medizinischen Forschung. Meine Vision ist daher optimistisch, mit einer universellen Medizin und Pflege für alle.

Was machen Sie außerhalb der Arbeit?

Mein Hobby ist die Chirurgie. Es ist schrecklich, aber für meinen Beruf ist es wichtig, körperlich fit zu sein, also versuche ich, Sport zu treiben. Ich habe als Kind mit dem Tennisspielen angefangen, aber ich habe mich zum Paddel weiterentwickelt und gehe mindestens dreimal pro Woche ins Fitnessstudio. Das Einzige, was mich vergessen lässt, dass ich Chirurg bin, ist das Meer, wo ich mich wie der glücklichste Mensch der Welt fühlen kann.