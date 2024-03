Normalerweise sollte ein Mallorca-Urlaub schön sein: die Sonne genießen, ein paar Tage Auszeit haben und die Seele baumeln lassen. Bei Ex-Bachelor Andrej Mangold sieht die Realität leider anders aus. Seit Sonntag ist er zu Besuch auf der Insel und muss sich mit Problemen in seinem Haus herumplagen. In seinem Ferienhaus im Süden Mallorcas gibt es einen Wasserschaden. "Hier hat es letzte Woche mehrere Tage am Stück stark geregnet und mein Dach hat ein Leck. Jetzt kommt einfach Wasser durch die Deckenlampe", teilte er am Montagmorgen mit seinen Fans und Followern bei Instagram.

Dazu zeigt der 37-Jährige auch ein Video: Darauf ist deutlich zu hören, wie das Wasser von der Decke direkt aufs Bett tropft. Ein riesiger Wasserfleck hat sich in der Mitte des Bettes gebildet. Das Problem ist offensichtlich kein Neues, schreibt der ehemalige Profi-Basketballer. Im vergangenen Jahr habe er Handwerker auf Mallorca engagiert, die das Leck im Dach reparieren sollten. Diese hätten das Problem aber "nicht behoben, aber kassiert", schreibt Andrej Mangold. Mittlerweile sei der Firma die Lizenz entzogen worden, weil sie "wohl öfter gepfuscht" hätten. In dem Video sieht und hört man deutlich, wie das Wasser durch die Decke aufs Bett plätschert. Foto: Screenshot Instagram @dregold Schlussendlich stellte Mangold einen großen Bottich aufs Bett, damit sich das Regenwasser sammeln darin konnte. An seine Follower richtete der Ex-Bachelor dann die Frage, wie er am besten mit dem Wasserschaden in seiner Ferienimmobilie umgeht: "Worauf muss ich achten, was muss definitiv bei der Reparatur überprüft werden?" Es ist nicht das erste Mal, dass sein Haus auf Mallorca Probleme macht. Im Januar vergangenen Jahres hatte Andrej Mangold sich über sein kaltes Zuhause beschwert. Die Klimaanlage heizte nicht. "Hier ist es einfach schweinekalt", beschwerte er sich damals. "Ich kann einfach nicht pennen, weil es so kalt ist. Und das, obwohl die Heizungen volle Pulle laufen", beklagte er sich. Seit Sonntag ist der Promi auf Mallorca zu Besuch. Seinem Profil bei Instagram ist aber auch zu entnehmen, dass er die Insel ein wenig genießen konnte. Zuerst besuchte er die malerische Bucht Cala Pi im Süden Mallorcas. Danach schlenderte er am Wochenende durch die Innenstadt von Palma de Mallorca. Auf der Insel lässt sich der Ex-Bachelor immer mal wieder blicken und hat hier auch öffentliche Auftritte, wie etwa auf dem Laufsteg eines Golf-Turniers in Calvià im März 2023. Andrej Mangold hatte 2022 einen Edel-Club an der Playa de Palma eröffnet, aber kurze Zeit später aus dem Projekt ausgestiegen.