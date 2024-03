Erst Ende Oktober 2023 war der Sprössling der früheren Tennis-Legende Boris Becker auf Mallorca in der Gerhardt Braun Gallery zu Gast, um seine Bilder zu präsentieren, die noch bis Ende Januar 2024 in Palma zu sehen waren. Nun waren die Werke von Noah Becker in Hollywood bei einer Ausstellung in West Hollywood in Kalifornien zu bewundern. Die Ausstellung wurde von dem prominenten Musiker Lenny Kravitz initiiert, der mit dem ältesten Sprössling des ehemaligen deutschen Tennis-Helden seit Jahren befreundet ist.

Bei der Vernissage am 22. Februar in der CHURCH Boutique in dem glamourösen Stadtteil von Los Angeles feierten, wie die englischsprachige Boulevard-Presse berichtete, auch sein Bruder Elias Becker, und die Sängerin Brittany Fousheé ("The Voice"), mit der der 30-jährige aufstrebende Künstler und DJ liiert ist. Auf Instagram schrieb Boris Becker: "Noah’s exhibition in LA hosted by @lennykravitz ! So proud of his work and development as an artist. Thanks for supporting my boy". Auf Deutsch übersetzt heißt das: "Noahs Ausstellung in LA, moderiert von Lenny Kravitz! Ich bin so stolz auf seine Arbeit und seine Entwicklung als Künstler. Danke für die Unterstützung meines Jungen."

Auch Lenny Kravitz hatte im Februar 2024 allen Grund zu Feiern, da er für eine Aufnahme in der legendären Rock and Roll Hall of Fame nominiert wurde. Den 59-jährigen US-amerikanischen Musiker und Noah Becker verbindet eine langjährige Freundschaft, und sogar mehr als das: Denn der Sänger ist sogar der Patenonkel von Noah Becker.