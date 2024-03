Der Erfinder von "Wetten dass...?", Frank Elstner, der eng mit Mallorca verbunden ist, hat in der 89. Folge der Sendung "Bembel & Gebabbel" bei Hit Radio FFH offen über den Umgang mit seiner Parkinson-Erkrankung gesprochen. 2016 wurde bei der inzwischen 81-jährigen Talk-Legende diese Nervenkrankheit diagnostiziert, von der in Deutschland inzwischen rund 400.000 Menschen betroffen sind und die noch immer unheilbar ist. Elstner erzählte in der Sendung, die am 26. Februar ausgestrahlt wurde, wie wichtig regelmäßiger Sport für ihn geworden ist, um die Krankheit positiv zu beeinflussen. Daher würde er regelmäßig mit seinem Fitnesscoach und Sportwissenschaftler André Inthorn treffen, um gemeinsam zu boxen.

Ähnliche Nachrichten Mallorca-Residentin Simona Luxxxus auf Tuchfühlung mit Ex von Britney Spears Mehr ähnliche Nachrichten Zusammen mit seinem Arzt, Prof. Dr. Jens Volkmann, hat die Show-Legende ein Buch geschrieben mit dem Titel "Dann zitter ich halt". Auch der Neurologe kommt in der Talkshow zu Wort und gibt interessante Einblicke beim Kampf gegen Parkinson und erklärt, was die sogenannte Tiefe Hirnstimulation (THS) bewirken kann. Frank Elstner mit seinem ältesten Sohn Andreas: Beide vereint die Liebe zu Mallorca.

(Foto: Archiv MM) In den 1970-er Jahren gehörte Frank Elstner zu den ersten Prominenten, die sich auf Mallorca niederließen, und wohnte in Pollença an der Nordküste der Insel. Ob er sich, von der Sonneninsel inspiriert, auch Ideen für seine Samstagsshow einfallen ließ, ist nicht weiter bekannt. Deutschlands bekanntester TV-Moderator ist Vater von fünf Kindern. Sein ältester Sohn, Andreas Elstner, lebt seit mittlerweile 25 Jahren auf der Insel, wo er einem ungewöhnlichen Hobby nachgeht: Er stellt sein eigenes Olivenöl her.