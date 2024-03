Promi-Zuwachs auf Mallorca. Nach einem Bericht des People-Magazins „Bunte“ hat sich der ehemalige Nationalspieler und BVB-Verteidiger Mats Hummels klammheimlich ein luxuriöses Insel-Domizil gekauft. Und das bereits vor mehr als anderthalb Jahren. Wie die Zeitung erfahren haben will, soll das dreistöckige Anwesen rund 600 Quadratmeter groß sein. Weder über den genauen Standort noch den Kaufpreis der Immobilie wurden Angaben gemacht.

Dass Hummels gerne auf Mallorca weilt, ist dagegen bekannt, seit Jahren macht der 35-Jährige auf der Insel Urlaub und sorgt damit für Schlagzeilen in den Boulevard-Zeitschriften. So wurde er im Sommer 2022 beim Knutschen mit der Influencerin Julia Nikola Gauly auf der Insel fotografiert. Im vergangenen Jahr sorgte ein von ihm in Instagram gepostetes Foto während eines Urlaubstrips für Aufsehen. Darauf hielt Hummels zusammen mit zwei Freunden eine Bar-Rechnung in Höhe von 1900 Euro für mehrere alkoholische Getränke in die Kamera.

Neben dem Fußball-Weltmeister von 2014, der nach Meinung von Experten kurz vor seinem Karriereende steht, haben sich auch andere ehemalige deutsche Fußballstars in den vergangenen Jahren eine Immobilie auf Mallorca zugelegt. Zu ihnen gehören Ex-Torwart-Titan Oliver Kahn sowie sein ehemaliger Teamkollege bei Bayern München, Bastian Schweinsteiger. Letzterer besitzt zusammen mit seiner Frau, der serbischen Tennisspielerin Ana Ivanović, eine Villa in der Nähe von Palma.