Gerade haben die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen angefangen – und das macht sich auch auf des Deutschen Lieblingsinsel Mallorca bemerkbar. Viele Urlauber verbringen ihre freien Tage auf der Insel, darunter sind in den vergangenen Tagen auch einige Fußballstars gewesen. Auch BVB-Dortmund-Urgestein Mats Hummels hat mit seinen Jungs ein paar Tage Urlaub auf Mallorca genossen. Er postete am Dienstag einige Bilder auf seinem Instagram-Account, die tiefe Einblicke gewähren. Denn anhand einer Rechnung, die auf einem der Fotos gut erkennbar ist, wird klar: Die Jungs haben es sich richtig gutgehen lassen.

Sie kehrten im UM Beach House in Puerto Portals in der Gemeinde Calvià ein. Dabei handelt es sich um einen Luxus-Yachthafen im Südwesten Mallorcas, in dem es viele teure Restaurants und Bars gibt. Offensichtlich wurde mehr gegessen als getrunken, unter anderem zwei Flaschen des Luxuschampagners Veuve Clicquot. Die 1,5-Liter-Flasche kostet schlappe 420 Euro. Dazu kamen fünf Krüge Sommer-Daiquiris für insgesamt 400 Euro. Auch sechs Espresso-Martinis sind auf der Rechnung zu erkennen, genauso wie Cortado-Kaffees. Die Gruppe scheint zumindest auch eine Flasche Wasser getrunken zu haben. Nicht weniger edel fiel das Essen aus: Es gab Austern, Buddha-Bowls und ein bisschen Brot.

Insgesamt beläuft sich die Rechnung auf knapp 2000 Euro. Ob Mats Hummels diese absichtlich auf Instagram gezeigt hat, darüber kann man nur mutmaßen. Auf dem Bild sieht man ihn mit zwei Freunden, lässig hat jeder von ihnen hat eine Estrella Damm-Bierdose in der Hand. Auch ein Tag auf einer Yacht stand auf Mallorca wohl an. In dem Post sind die Freunde auf einem Boot zu sehen, wie sie sich um einen Dessertteller scharen. Davor gab es ein üppiges Frühstück mit Pancakes, Burgern und Obst. In den vergangenen Tagen sind viele Fußballprofis auf Mallorca gesichtet worden, darunter auch Marco Reus, Bastian Schweinsteiger und Robert Lewandowski. Zwei Bundesliga-Zweitligisten haben sogar auf Mallorca in den vergangenen Tagen geheiratet.