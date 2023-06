Auf Mallorca ist in diesen Tagen noch eine Vermählung eines deutschen Kickers gefeiert worden. FC St. Pauli-Spieler Marcel Hartel und seine Frau Maike haben geheiratet. Dafür suchten sie sich zwei besonders schöne Orte aus. Die Trauung fand im Herrenhaus Son Marroig in der Nähe von Deià statt, die Feier scheinbar im Tramuntana-Dorf Valldemossa. Im März vergangenen Jahres hatten die beiden ihre standesamtliche Hochzeit in Deutschland gefeiert. Auf Mallorca waren einige Fußballkollegen des des Zweitliga-Kickers mit dabei.