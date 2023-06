Ein paar Tage auf Mallorca chillen und den Fußball-Rummel in Deutschland vergessen: Borussia Dortmund-Kapitän Marco Reus hat seinen Urlaub auf der Insel verbracht. Gemeinsam mit seiner Familie kam er im Hacienda Son Antem Golf Resort in der Nähe von Llucmajor unter. Seine Frau, Scarlett Gartmann, teilte viele Details ihres Urlaubs mit ihren Followern bei Instagram und gab Mallorca-Tipps, schreibt das Nachrichtenportal Ruhr24. Unter anderem feierten sie den Geburtstag des Fußballstars am Mittwoch, 31. Mai. Dafür wurde Marco Reus ein Geburtstagskuchen mit Kerze serviert.

Auch für die kleine Tochter stand einiges auf dem Programm. Die Familie besuchte den Erlebnis-Bauernhof Fresopolis, der auch einen Streichelzoo hat. Zwischen Ferkeln und Ziegen fühlte sich die Kleine sichtlich wohl. Auch in der Inselhauptstadt Palma waren die Drei unterwegs, unter anderem im Lonja-Viertel unweit vom Hafen. Ein Spaziergang am Paseo Sagrera und entlang der Plaça de Sa Drassana stand zum Beispiel auf dem Programm. Sie besuchten auch noch den Spielplatz am Parc de la Mar, wo Papa Reus seiner Tochter auf der Schaukel Anschwung gab.

Seine Frau Scarlett Gartmann beurteilte ihre Ausflüge und teilte ihre Erfahrungen mit ihren Instagram-Fans. Laut Ruhr24 sagte sie zum Golf-Ressort Hacienda Son Antem: "Wir waren hier im Hotel. An sich sehr schön gemacht. Zimmer frisch renoviert. Frühstück ist okay, aber nicht der Hit. Allerdings nicht für Kinder geeignet. Weil hier einfach gar nichts ist – weder Spielplatz noch Kidspool, Kidsclub etc. Generell sehr ruhig und zirka 20 Min zum Strand", so die 29-Jährige. Natürlich stand auch ein Strandbesuch auf dem Zettel, genauer gesagt am Balneario Illetas im Südwesten Mallorcas.

"Schöner Beach Club mit gutem Essen und Mega Wasser", lautet ihr Urteil. In Llucmajor gab es dann noch Tapas, und zwar im Restaurant Contrabando, das im Zentrum gleich neben dem Mercadona-Markt liegt. Die Fußballer-Frau ist begeistert: "Alles frisch zubereitet." Fast genau vor vier Jahren, im Juni 2019, heiratete Marco Reus' Fußballkollege Mario Götze auf Mallorca. Er und seine Frau gaben sich auf dem Herrensitz Son Marroig nahe Deià das Ja-Wort. Unter den Gästen waren viele Prominente und Fußballer, unter anderem Manuel Neuer und André Schürrle.