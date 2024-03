Demnächst wird Mallorca um einen "deutschen" Gastronomiebetrieb reicher werden. "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel will im Mai in Cala Rajada im Osten der Insel eine neue Lokalität eröffnen. Das bestätigte seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke im Gespräch mit MM. Konkret wird die Bar "Sharky's" in der Avinguda Cala Agulla entstehen. Die offizielle Eröffnung soll Anfang oder Mitte Mai gefeiert werden. Seit einigen Wochen laufen schon die Umbauarbeiten, die allerdings seit rund drei Wochen ins Stocken geraten sind, wie MM von Anwohnern aus Cala Rajada erfahren hat.

"Eigentlich sollte die Bar früher eröffnet werden. Doch Ende März war ein unrealistischer Zeitpunkt", gibt Peggy Jerofke zu. Es sei noch "eine Riesenmenge an Arbeit" zu tun, bevor es im "Sharky's" richtig losgehen könne. "Zu Ostern eröffnen zu können, wäre schön gewesen", kommentiert sie. Eine MM-Interviewanfrage bei Reality-TV-Star Steff Jerkel blieb am Donnerstagmorgen erst einmal unbeantwortet. Medienberichten zufolge will er das Lokal gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Helena Wachholz betreiben. Gibt es ein Zerwürfnis zwischen den beiden, das dazu führt, dass die Umbauarbeiten nicht vorangehen? "Dazu kann ich nichts sagen", meint Peggy Jerofke.

Peggy Jerofke ist nicht nur Reality-TV-Star, sondern auch Gastronomin und Influencerin. Foto: Archiv

Das "Sharky's" in Cala Rajada soll eine Sportsbar werden, in dem auch Fußballübertragungen gezeigt werden. Auch ein Restaurant und eine Cocktailbar plant der Betreiber Steff Jerkel, der durch das TV-Format "Goodbye Deutschland" bekannt geworden ist. Einige Einblicke in das neue Lokal hatte der Auswanderer schon Anfang Februar in seiner Instagram-Story gegeben.

Die beiden Reality-TV-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in El Arenal auf Mallorca kennengelernt und waren 2008 gemeinsam auf die Insel ausgewandert. Zusammen haben sie eine sechsjährige Tochter. In den vergangenen Jahren betrieben sie wechselnde Gastronomiebetriebe in Cala Rajada. Peggy Jerofke eröffnete im Juli 2023 ihr Restaurant "Tiki Beach". Es liegt an erster Meereslinie in Cala Rajada und bietet internationale Küche mit japanischen, peruanischen und sogar hawaiianischen Speisen. Das Paar ist offiziell getrennt, "wir sind tolle Eltern und verstehen uns gut", so Peggy Jerofke gegenüber MM.