Georg Berres, alias "Jesus Bruder Bauchi", ist nach einer über 1000 Kilometer langen Fahrt mit einem Wohnmobil wieder zurück auf Mallorca. Der 49-jährige Aussteiger aus dem Rheinland, der 2018 und 2019 für Schlagzeilen sorgte, als er sich zusammen mit anderen "Bewohnern" zwölf Monate in die zu diesem Zeitpunkt verwahrloste Finca des ehemaligen Tennisstars Boris Becker einnistete, hat jedoch diesmal ganz andere Pläne als damals, wie er MM gegenüber verriet: "Ich bin ja bereits im September 2022 auf die Insel gekommen und habe acht Monate auf einer Finca gewohnt und dann vier Monate in Santanyí auf ein Haus aufgepasst, also alles total legal."

Im August 2023 jedoch zog es den früheren "Okupa" zurück nach Deutschland, um sich einen langersehnten Traum zu erfüllen, wie er sagt: "Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft und bin damit jetzt nach Mallorca gekommen, erst mal nach Santanyí, um noch meine alten Sachen abzuholen. In der Woche vor der Abfahrt habe ich gemerkt, dass ich richtig Bock habe auf die Insel." Georg Berres, alias "Jesus Bruder Bauchi", freut sich, dass die Becker-Finca einen neuen Besitzer hat. (Foto: UH) Doch zurück auf das frühere Anwesen von Boris Becker, "Son Coll" bei Artá, verschlägt es Bruder Bauchi nicht. "Das Projekt Becker-Finca sei für ihn abgehakt, denn sie wurde ja aufgekauft und der neue Besitzer wohnt ja selbst darin. "Es ist also kein zu rettender Lebensraum mehr", erklärte der Deutsche. Aus diesem Grund verfolgt der Lebenskünstler und Hippie Georg Berres nun ganz andere Pläne, wie er MM offenbarte: "Ich will mit dem Flow gehen und mein Plan ist es, planlos zu bleiben. Daher will ich mit meinem mobilen Haus durch die Gegend fahren. Vielleicht sogar in den Iran, oder nach Nordafrika. Mallorca wird jedoch immer meine Herzensinsel bleiben." Das ehemalige Anwesen von Becker wurde 2023 mehreren deutschsprachigen Zeitungen zufolge von einem Jungunternehmer aus Süddeutschland gekauft. Seit 2019 gehörte die Villa einem Gläubiger von Becker, der englischen Privatbank Arbuthnot Latham. Becker hatte die Finca im Jahr 1997 gekauft, wegen vermeintlich illegaler Umbauten kam es allerdings zu Problemen.