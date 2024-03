Eigentlich bringt diese Frau so schnell nicht aus der Ruhe: Partysängerin Krümel, die eigentlich Marion Pfaff heißt. Doch in den vergangenen Tagen ist sie ganz schön ins Schwitzen gekommen. Denn an diesem Freitagabend um Punkt 20 Uhr soll "Krümels Stadl" in der Deutschen-Hochburg Peguera mit einem Soft-Opening in die neue Saison starten. Doch noch sind der Umbau und die Kernsanierung der Partylocation im Südwesten Mallorcas gar nicht abgeschlossen. "Wir wissen auch noch gar nicht, wie das neue Kassensystem funktioniert, wir sind sowas von unvorbereitet", erzählt sie MM am Telefon. Aber sie ist sich sicher: "Unsere Gäste werden davon nichts merken."

In den vergangenen beiden Nächten hätten sie und ihr Team Nachtschichten eingelegt und bis weit nach Mitternacht im Stadl gearbeitet. "Ich habe so wenig geschlafen, dass mein Gehirn gar nicht funktioniert. Wir sind alle fix und fertig", sagt sie mit einem herzlichen Lachen am Freitagmorgen am Telefon. Doch Krümel gibt sich kämpferisch: "Wir eröffnen heute definitiv um 20 Uhr – egal, was kommt", sagt sie gegenüber MM. Während der Umbauarbeiten, die seit Mitte Januar laufen, hatte es immer wieder Probleme gegeben: "Unser Elektriker ist einfach umgekippt. Wir mussten Ersatz organisieren." Alles neu: So sah das Stadl während der Umbauarbeiten aus. Foto: privat Ähnliche Nachrichten Alles neu: Partysängerin Krümel bringt ihren Stadl in Peguera auf Vordermann Mehr ähnliche Nachrichten In den vergangenen Wochen ist im Stadl gehämmert und gewerkelt worden, was das Zeug hält. Die Party-Location im Südwesten ist komplett erneut worden. "Es wird das kleine Kitzbühel im schönen Peguera", versprach die Wirtin Anfang Februar. An dem Hütten-Konzept werde man in dem Lokal in Peguera aber nichts ändern, beruhigt Krümel ihre Fans: "Es wird wieder rustikal, dieses Mal komplett mit Altholz und dazu anthrazitfarbener Naturstein", gab sie einen ersten Einblick. "Wir haben jetzt megageilen Sound", schwärmt sie. Am Samstagabend, 23. März, wird die Sängerin das erste Mal selbst auftreten. Ende April wird dann das große Saison-Opening stattfinden. "Die Insel ist jetzt schon so unfassbar voll. Peguera ist eigentlich noch tot um diese Zeit", berichtet Krümel von ihren Beobachtungen. "Und ich habe das Gefühl, das wird eine richtig geile Saison!"