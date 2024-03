Schlagersänger Jürgen Drews, der jahrzehntelang auf der Partymeile in El Arenal aufgetreten war, ist in diesen Wochen mit seiner Tochter Joelina in Hollywood unterwegs. Jedoch handelt es sich dabei nicht um einen einfachen Urlaubstrip des einstigen "Königs von Mallorca". Drews, der Impressionen von der Amerika-Reise auf seinem Instagram-Account teilt, wird dabei von einem Kamera-Team begleitet. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll eine Dokumentation entstehen, in der Drews seiner Tochter Orte die "Stadt der Engel" zeigt, in der er als junger Mann lebte.

Sichtlich gut gelaunt zeigt sich Jürgen Drews, hier neben der Designerin Pia Bolte, auf seinen Bildern, die er auf Instagram teilt. (Foto: Instagram @juergen.drews) Auf der Reise durch die USA ist auf den Bildern in den sozialen Netzwerken neben Drews und seiner Tochter auch der Musikproduzent Adrian Louis, zu sehen, der Freund der 28-jährigen Joelina. Die Tochter des berühmten Sängers ist selbst Musikerin und äußerte bereits Pläne, an den Sehnsuchtsort Los Angeles zu ziehen. Tatsächlich hatte der mittlerweile 78-jährige Musiker Drews 1980 versucht, eine Karriere in Amerika zu starten und sagte diesbezüglich der Bild-Zeitung: "Anfang der 1980er wollte ich es wissen. Bin rüber in die USA. Habe mein Studio in einen Container gepackt und ab nach Los Angeles. Da produzierte ich englischsprachige Musik. Ich hatte sogar einen Hit." Aufgrund von Steuerproblemen jedoch kam Drews damals ins Schleudern und musste sein Traum-Domizil in Los Angeles mit Blick auf den Pazifik verkaufen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOELINA (@ichbinjoelina) Die musikalische Laufbahn von Drews begann seinerzeit bei den Les Humphries Singers. Der Durchbruch gelang ihm jedoch später, 1976, mit dem Lied "Ein Bett im Kornfeld". Mallorca wurde im Laufe der Zeit zu seiner zweiten Heimat, sodass ihm "Wetten, dass...?"-Moderator Thomas Gottschalk sogar den Titel "König von Mallorca" verlieh. Auf der Insel eröffente Drews 2011 sein Kultbistro "König von Mallorca" in Santa Ponça , wo er immer montags persönlich auftrat und seine Hits vor einem begeisterten Publikum spielte und dabei auch gerne neue Titel testete. 2023 verabschiedete sich Drews von der großen Bühne und beendete seine über 50 Jahre andauernde musikalische Karriere. Der Grund dafür war eine Nervenkrankheit, Polyneuropathie, die dem Entertainer in den vergangenen Jahren immer mehr zu schaffen machte.