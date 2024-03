Reiseveranstalter, Hotelbetreiber und Gastronomen sind sich unisono einig, was die Prognosen für Ostern und die Saison 2024 auf Mallorca angeht: Es wird einen rekordverdächtigen Ansturm von Urlaubern auf der Insel geben (Warum der Flughafenbetreiber, das anders sieht, lesen Sie hier).

Bereits auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin – kurz ITB – Anfang März dieses Jahres erklärte Maria Frontera, Präsidentin des mallorquinischen Hotelverbands Fehm, dass man im März und April die Buchungszahlen um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte. Noch drastischer fällt der Vergleich zu 2022 aus. Denn eine Studie der Reservierungsplattform TravelgateX belegt, dass die Zahl der Reservierungen auf den Balearen gegenüber Mitte März 2022 sogar um 48,1 Prozent gestiegen sei.

Beim Bierkönig in der bekannten"Schinkenstraße" wird die Partysaison vom 17. bis bis 21. April eingeläutet.

Bereits 2023 war auf Mallorca und den Schwesterinseln mit 17,8 Millionen gezählten Urlaubern ein Rekordjahr und die Einnahmen durch den Fremdenverkehr knackten nahezu die 20-Milliarden- Schwelle. Playa-Unternehmer Juan Ferrer sagte gegenüber MM: "Das gute Wetter begünstigt den hohen Besucherandrang. Der April wird sicher hervorragend und hat das Potenzial, den Vorjahreszeitraum noch zu übertreffen." Dazu passt ist in dieser Hinsicht, dass die Betreibergesellschaft TIB der rot-gelben Überlandbusse auf Mallorca ihre "Sommerverstärkung" erheblich vorzieht und schon am 22. März mit erhöhten Frequenzen und der Einführung neuer Linien durch das gesamte Tramuntana-Gebirge gegriffen hat. Die guten Urlauberzahlen, die bereits in der Nebensaison im März geschrieben werden, sind vor allem auf die deutschen Reisegäste zurückzuführen.

Im Beach Club am Balneario sechs steht das Mobiliar für den

Gebrauch während der bevorstehenden Osterwoche bereit.

Und welche andere Zone könnte diese Entwicklung im touristischen Sektor am besten reflektieren als der Mikrokosmos "Ballermann", der aus den Hotspots Playa de Palma und Arenal besteht? Bei einem MM-Besuch in der Nähe des Hostals Playa de Palma von Marco und Tamara Gülpen, das zwischen Balneario sechs und sieben gelegen ist, sieht man, dass sich die Playa nach ihrem Winterschlaf für die kommende Saison aufhübscht: An den Straßen werden Renovierungsarbeiten durchgeführt, an diversen Gaststätten die letzten Schilder montiert und die Fassaden neu gestrichen. Die Balnearios sind noch geschlossen, nur am Ballermann Sechs scheinen die Betreiber der Promenandenbar langsam ihre Bude herzurichten.

Diese kleine Bahn, eine der Touristen-Attraktionen am Ballermann,

dürfte bald bis auf den letzten Platz gefüllt sein.

An den Lokalen in erster Meereslinie, wie dem Gasthaus "Zur Krone" genießen Hobby-Radler in ihren enganliegenden, bunten Trikots ein Bier, und sonnenhungrige Besucher verzehren ein Stück Kuchen mit Kaffee. Ein Stück weiter, in der sogenannten Bierstraße (Carrer de Miquel Pellisa) ist noch mehr Bewegung und Veränderung erkennbar: Mitte März übernahm dort Ex-Megapark-Direktor Carlos Lucio das bereits bestehende Lokal Et Dömsche als neuer Inhaber und eröffnet zudem auf der gegenüberliegenden Seite imfrüheren Dings Mitte April seinen neuen Biergarten Sommerland.

Die Strände sind leer und die Rettungsschwimmer sind noch

nicht im Einsatz, nur vereinzelt gehen Urlauber spazieren.

In unmittelbarer Nähe steckt Playa-Wirtin Gerlinde Weininger in ihrem beliebten Lokal Münchner Kindl mitten in den Vorbereitungen für Ostern, mitsamt neuer Spargel-Speisekarte. Und nur einen Steinwurf davon entfernt macht Dennis Lichy, Sohn des Betreibers des Ballermännle, am 26. März sein erstes eigenes Restaurant, das Cloud 9, auf.