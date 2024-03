Der Schauspieler und Synchronsprecher Fritz Wepper ist am Montagmorgen um 9.45 Uhr friedlich in einem Hospiz in Oberbayern im Alter von 82 Jahren gestorben, wie Medien übereinstimmend berichten. 1959 wurde der gebürtige Münchner international durch den Antikriegsfilm "Die Brücke" bekannt. Seinen Durchbruch hatte er in den Krimiserien "Der Kommissar" und "Derrick".

Auch ohne Hollywood wurde der Schauspieler mit Preisen reichlich bedacht. Unter anderem mit fünf "Bambis", einer "Goldenen Kamera" (1980), einer "Goldenen Europa" (2002) und dem "Deutschen Fernsehpreis" (2003) – um nur einige zu nennen. "Erfreulich" seien solche Auszeichnungen, so Fritz Wepper seinerzeit: "Aber kein Ruhekissen", soll er einmal gesagt haben. Die Fernsehlegende war ein großer Freund von Mallorca und hier immer wieder mit seiner Ehefrau Susanne Kellermann (49), mit der er seit 2009 liiert war, zu Besuch. Er genoss – wie MM bereits 2009 berichtete – bei seinen Visiten auf der Baleareninsel "entspanntes Sightseeing" in Palmas Altstadt ("wunderschön"), schlenderte gerne über den Markt in Santa Catalina ("ein echter Geheimtipp") und gönnte sich Sonnenstunden im "Puro Beach" ("angenehmes Publikum"). Bei anderen Mallorca-Aufenthalten des Schauspielers standen Golf, Wein und Genuss im Mittelpunkt. Manchmal zog es Wepper auf die herrlich mit Blick auf das Kap Formentor gelegene Finca Can Sort zwischen Manacor und Colònia de Sant Pere, wo er die Gastfreundschaft des TV-Produzenten Dennis Wunderlich genoss. Einer deutschen Zeitung erzählte der preisgekrönte Leinwanddarsteller einst lächelnd: "Wir sind zweimal die 'Regatta Conde de Barcelona' unter der Schirmherrschaft des spanischen Königs mitgesegelt – auf einem alten dreimastigen Holzsegler". Seine Liebe und Affinität zu Mallorca war sogar so groß, dass Wepper vor wenigen Jahren darüber nachdachte, hierher zu ziehen. In einem Interview mit dem "Neuen Blatt" schwärmte er: "Man fliegt nur kurz, ist aber in einer anderen Welt, alleine die vielen Farben und Gerüche ...". Dem fügte er hinzu: "Und das mediterrane Klima ist auch sehr gut für meine Gesundheit. Man hat das Meer vor der Tür und es ist alles so lebendig. Ich liebe den Markt Santa Catalina in Palma, wo man frisch gemachte Paella essen kann."