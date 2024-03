Die Mallorca-Auswandererin Caro Robens hat am Dienstagmit ihrem Mann, dem Fitness-Unternehmer Andreas Robens, und Bekannten ihren 45. Geburtstag auf Mallorca gefeiert. Anlässlich der kleinen Feier traf sich das Bodybuilder-Paar mit seinen besten Freunden, den Influencern Lisha und Lou Savage, sogar gleich zweimal. Gegenüber MM sagte Caro Robens: "Wir haben einen schönen Tag gehabt. Erst haben wir etwas reingefeiert. Am Nachmittag kamen dann zwei Freunde von uns zum Kaffee und Kuchen und abends waren wir mit Lisha und Lou beim Chilenen essen." Wie MM erfuhr, handelte es sich dabei um das Restaurant Mesón la Rueda in der Balearenhauptstadt.

Bei dem TV-Reality-Paar Caro und Andreas Robens (57) ist es Tradition, einmal im Jahr eine große Party steigen zu lassen. Die Geburtstage feiern die beiden Auswanderer, die durch das Reality-Format "Goodbye Deutschland" bekannt geworden sind, eher in einem kleineren Rahmen, wie Caro Robens MM bestätigte: "Wichtig ist nur, dass man die Geburtstage mit den richtigen Menschen verbringt." Ähnliche Nachrichten Nachfolger gefunden! Das wird aus dem "Iron Diner" der TV-Auswanderer Caro und Andreas Robens auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Und zu diesen besonderen Personen gehören der deutschen Auswandererin und Unternehmerin zufolge eben Lisha und Lou, wie sie sagt: "Die beiden gehören zu unseren engsten Freunden und wir möchten sie niemals mehr missen! Und so ehrliche und echte Freunde zu finden ist definitiv nicht leicht." Seit März 2003 ist Caro Robens bereits auf der Insel und ihr Mann, Mann Andreas Robens zog 2010 nach Mallorca. Das Bodybuilder-Paar hat 2010 das erste Mal geheiratet. Zehn Jahre nach der Hochzeit hat das Paar am 10. Dezember 2020 sein Eheversprechen erneuert. Und tatsächlich gaben sich die beiden Fitness-Unternehmer und Reality-TV-Stars 2023 während ihrer USA-Reise sogar noch ein drittes Mal in Las Vegas das Ja-Wort.