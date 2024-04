So leicht lässt sich die Brasilianerin Claudia Krappel durch die zahlreichen Schicksalsschläge des Lebens nicht unterkriegen, was sie in der jüngsten Vergangenheit immer wieder aufs Neue bewiesen hat. 2009 erhielt die rassige Latina die schockierende Diagnose Brustkrebs. „Ich musste mich einer Chemotherapie unterziehen, bei der ich meine ganzen schwarzen Locken verloren habe”, erklärt die exotische Schönheit. Erst Jahre später ist Krappel, die in Köln als Samba-Queen bekannt ist, komplett frei von Tumoren und ganz gesund geworden. Doch dem folgte bald ein weiterer gesundheitlicher Tiefschlag. 2023 musste sich die Diplom-Tanzlehrerin einer Gebärmutter-Operation unterziehen. „Es war sehr schmerzhaft und ich erfuhr an meinem Geburtstag, dass ich mich für einen chirurgischen Eingriff unters Messer legen musste”, so Krappel gegenüber MM.

Und das Schicksal hatte ihr noch weitere Steine in den Weg gelegt, wie die Wahlkölnerin sagte: „In der Coronazeit kam dann noch die Scheidung von meinem Mann hinzu, mit dem ich 15 Jahre verheiratet war.” Diesem belastenden Ereignis wollte die sexy Brasilianerin, die Mutter einer bereits erwachsenen Tochter ist, jedoch mit ihren ganz eigenen Mitteln trotzen: „Ich wollte nicht in eine Depression verfallen, sondern wieder tanzen und singen”. Und bei ihrem Kampf zurück in ein optimistisch-fröhliches Leben spielte Mallorca eine besondere Rolle: „Irgendwie hatte ich den Gedanken, dass ich, die Samba-Queen aus Deutschland, eigentlich emotional tot und kaputt bin. Da kam mir die Idee, auf die Insel zu fliegen, um komplett abzuschalten.” In jener schwierigen Zeit war dieser Impuls anscheinend genau das Richtige – so das Fazit der brasilianischen Powerfrau: „Als ich vor einem Jahr hierherkam, habe ich mich sofort in die Insel verliebt. Und Mallorca hat eigentlich mein Leben gerettet.” Seitdem gehört die Baleareninsel neben Marbella, Miami, Salvador de Bahia und ihrer deutschen Heimat in Köln zu den Orten auf der Welt, die die Frohnatur regelmäßig aufsucht. Erst vor wenigen Wochen jedoch ereilte die exotische Samba-Tänzerin die nächste Hiobsbotschaft, wie sie sich zurückerinnert: Meine Gallenblase war geplatzt und ich dachte, dass ich sterben würde.” Krappel musste sich auf der Insel in einer Privatklinik einer weiteren OP unterziehen, bei der glücklicherweise alles gut verlief. „Es ist nun einen Monat her, dass ich aus dem Krankenhaus bin. Das Erste, was ich dem Arzt nach der Behandlung gesagt habe, war, dass ich Paella essen möchte.” Denn das spanische Reisgericht gehört für die feurige Samba-Tänzerin einfach zu jedem Besuch auf der Insel dazu, wie sie MM erklärte. „Mich fasziniert vor allem neben der Natur auch die Musik hier auf den Balearen”, so die Samba-Queen, zu deren Repertoire vor allem südamerikanische Rhythmen wie Lambada, Salsa, Merenque und der brasilianische Forro-Tanz gehören. Auf Mallorca verfolgt Claudia Krappel, die vor wenigen Jahren mit dem Komponisten Oliver deVille ihren ersten eigenen Song herausbrachte, noch weitere Pläne. „Ich bin immer voller Ideen, und da kam mir der Einfall, hier am Ballermann mit einem Schlagersong aufzutreten”, erklärt sie. Erste Verhandlungen für ihre diesjährige Darbietung an der Partyhochburg Playa de Palma hatte sie bereits geführt. Im Juni 2021 schmückte die Grazie übrigens den Titel des Playboy Africa und im April 2020 posierte sie vor einem roten Lamborghini im Playboy Portugal. MM verriet die sinnliche Brasilianerin, dass sie einem Shooting im Bikini für die Spanien- Version des Herrenmagazins nicht ganz abgeneigt wäre.