Der eine oder andere hat vielleicht in den 80er-Jahren mit viel Gelächter im Kino verfolgt, als sich hormonell erwachte Jünglinge "Eis am Stiel" auf die Jagd nach ersten sexuellen Erlebnissen machten….nun kann man den Star Zachi Noy aus der frechen Komödie live auf Mallorca erleben! Denn am 27. April ist der mittlerweile 70-jährige isrealische Schauspieler zum Event "Trash but famous" in der MK Arena an der Playa de Palma dabei.