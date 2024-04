Nach den Sanges-Schwergewichten Tom Jones, James Blunt und den Simple Minds bietet das neue Festival "Palma Concert Series" im kommenden Sommer auch die Sängerin Anastacia auf. Sie tritt am Dienstag, 6. August auf dem Freiluftgelände Son Fusteret bei Palma auf, wie der Veranstalter Trui am Montag mitteilte.

Die in Chicago geborene US-Amerikanerin ist seit Anfang des Jahrtausends bekannt. In Europa wurde sie zu einem Star, in ihrer Heimat gelang ihr allerdings bislang nicht der ganz große Durchbruch. Anastacia konnte bislang zahlreiche Auszeichnungen einheimsen, 2009 etwa den World Artitst Award und 2005 den Deutschen Musikpreis "Diva Award".

Den Auftakt zu der Konzertreihe machen die Simple Minds ("Don't you forget about me"), die am 17. Juli auftreten. Am 23. Juli folgt James Blunt ("Beautiful") und am 30. Juli Tom Jones ("Sex Bomb"). Die Tickets sind jetzt schon online unter diesem Link buchbar. Je nach Kategorie kosten sie zwischen 64,80 und 270 Euro pro Person.