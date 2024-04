Til Schweiger liegt in einem Krankenhaus auf Mallorca, und das schon seit zwei Wochen! Das meldet die Bild-Zeitung an diesem Donnerstag auf ihrer Website. Dem Bericht zufolge soll der Schauspieler, Regisseur und Produzent ("Tatort", "Keinohrhasen") an einer Blutvergiftung leiden.

"Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das", erklärte Schweiger gegenüber Bild. Wie Bild weiter berichtet, hab zeitweise sogar die Gefahr bestanden, dass das Bein von Schweiger amputiert werden muss. Seine Kinder Lilli seien deshalb bereits auf die Insel gekommen, um ihrem Vater in der Klinik Gesellschaft zu leisten. Am kommenden Samstag soll Schweiger erneut untersucht werden, um die weitere Therapie zu bestimmen. Die Gefahr: Eine Sepsis (oft auch Blutvergiftung oder Blutstrominfektion genannt) kann als lebensbedrohliche Komplikation bei verschiedensten Infektionskrankheiten entstehen. Dabei wird die körpereigene Reaktion auf eine Infektion fehlreguliert und es kann zu einer Schädigung eigener Organe und – im schlimmsten Fall – sogar zum Tode kommen. Til Schweiger ist auf Mallorca vor allem als Hotelier und Gastronom bekannt. Der 60-Jährige, der zeitweise ein Anwesen auf der Insel bewohnt, betreibt über seine Kette Barefoot Hotels unter anderem ein Haus Hotel in Portocolom und mit seinem Gastro-Konzept Henry Likes Pizza ein Restaurant in Santanyí.