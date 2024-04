Der jüngst vom ZDF produzierte Dokumentarfilm Jung, weiblich, Prinzessin – Europas künftige Königinnen erregte auf Mallorca und in Spanien die Gemüter. In der Reportage von Marlon Schneider und Bernd Reufels werden diverse Thronfolgerinnen des Kontinents vorgestellt, darunter Prinzessinnen Amalia aus den Niederlanden, Elisabeth von Belgien, Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Estelle von Schweden – und auch Kronprinzessin Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz.

Das Onlineportal Xcatalunya schreibt diesbezüglich, dass der deutsche Dokumentarfilm in Bezug auf Leonor von Spanien das Gefühl einer gewissen Naivität aufdrängen würde. Die Filmemacher hätten die Doku mit diversen Kommentaren untermalt, die unglaubwürdig und realitätsfremd wirken würden. Alleine das Statement "Leonor gehört einer normalen Familie an und ihre Eltern wollten, dass sie eine gewöhnliche Kindheit haben würde ohne Chauffeur oder Kindermädchen" würde komplett jeder sachlichen und historischen Grundlage entbehren.

Andere Medien, wie etwa die Online-Zeitungen Moncla, Lecturas und Vanidades schreiben, dass die ZDF-Doku zwar Leonors Professionalität und Volksnähe gut darstellen würde. Zugleich würden die Regisseure jedoch zu sehr das Augenmerk auf die Schwächen der spanischen Kronprinzessin legen und ihre Unsicherheit bei öffentlichen Auftritten hervorheben sowie sie mit ihrer Mutter, Königin Letizia, vergleichen.

Die 18-Jährige Prinzessin von Asturien absolviert seit 17. August 2023 an der Militärakademie von Zaragoza eine dreijährige Ausbildung, wie einst ihr Vater und ihr Großvater. Die zukünftige Königin wird während dieser Zeit in den Waffengattungen Heer, Marine und Luftwaffe ausgebildet. Dabei sieht der Zeitplan vor, dass die Tochter von König Felipe und Königin Letizia 2024 und 2025 zur Marine gehen wird, und im darauffolgenden Jahr (2025) steht für sie die Luftwaffe an.

Möglicherweise wird das Leonor jedoch, wie das spanische Medium "Monarquía Confidencial" aus dem Umfeld des Palastes erfahren hat, ihre militärische Ausbildung mit einem Einsatz im Ausland abschließen. Es könnte sogar sein, dass die Prinzessin, an einer Mission unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen wird und im Libanon eingesetzt wird. Es ist sogar denkbar, dass sich der Zarzuela-Palast dazu entschliessen wird, dass Leonor mehrere Monate auf einem Marineschiff verbringen wird, um dort ihren Dienst abzuleisten.