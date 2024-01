Mit einem ausgelassenen Tanzvideo hat Prinzessin Leonor die Gemüter in Spanien in Wallung gebracht. Am vergangenen Samstag, 13. Januar, besuchte die Thronfolgerin den Nachtclub Parros in Zaragoza. Dabei gab die 18-jährige Prinzessin ganz offensichtlich alles und tanzte mit Sonnenbrille zu Reggaeton-Songs. Eine Person in dem Etablissement wurde Zeuge des Geschehens und filmte die tanzende Leonor mit ihrem Handy. Das Video, das sodann viral ging, sorgte für viel Aufsehen