Dass die spanischen Royals mit Mallorca eng verbunden sind, ist kein Geheimnis. Zu ihrem 18. Geburtstag bekam die spanische Thronfolgerin Leonor von der Balearen-Regierung deshalb ein ganz besonderes Schmuckstück mit dem Wahrzeichen Mallorcas überreicht: Es handelt sich hierbei um Ohrringe der mallorquinischen Schmuckdesignerin Isabel Guarch, deren Motiv an das Rosettenfenster in Palmas Kathedrale angelehnt ist.

Das Schmuckstück wurde von der Mallorquinerin Isabel Guarch handgefertigt.

Die Ohrringe, die von der 1957 auf der Baleareininsel gegründeten Schmuckmanufaktur angefertigt sind, haben einen Wert rund 1250 Euro. Sie sind ein Teil der sogenannten "Llum"-Kollektion ("Licht"), die von dem magischen Lichtspiel in "La Seu" inspiriert ist, das vor allem am 2. Februar und 11. November zu sehen ist, wenn die Sonne durch die Hauptrosette scheint und das Farbenspekturm des Fensters durch das hereinbrechende Licht auf die Innenfassade der Kirche projiziert wird.

Diese Ohrringe schenkte die Balearen-Regierung Prinzessin Leonor von Spanien anlässlich ihres abgelegten Verfassungseides und ihres 18. Geburtstags.

Mit dieser Geste beglückwünscht die Inselregierung die Prinzessin zu ihrer Volljährigkeit und bedankt sich zugleich für die Einladung der balearischen Ministerpräsidentin, Marga Prohens, zur Teilnahme an der Vereidigungszeremonie im Abgeordnetenhaus in Madrid und dem darauffolgenden Mittagessen mit wichtigen Politikern und Behördenvertretern im Festsaal des Königspalastes. Denn an dem besagten Tag legte die Infantin einen Treueeid auf die spanische Verfassung im Unterhaus des Parlaments ab. Sollte sie irgendwann die Nachfolge ihres Vaters König Felipe VI. antreten, würde Leonor das erste weibliche Staatsoberhaupt Spaniens seit 1868 werden.