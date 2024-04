Eigentlich wollte der Realitystar Paul Janke (42) eigentlich nur eine Woche von seinem Alltag auf Mallorca und in Deutschland abschalten und ruhige sieben Tage in Dubai genießen. Doch der schwere Sturm, der nach einer Woche Regen in der prachtvollen Wüstenstadt am Persischen Golf Hochwasser auslöste, machte dem Ur-Bachelor einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

MM gegenüber erklärte er am Donnerstag am Telefon: "Ich habe noch nie so etwas erlebt, das war sehr krass. Auf einmal zog sich die gesamte Wolkendecke mittags um drei zu und es war wie in der Nacht und fing an zu stürmen und zu regnen. Es flogen Dächer von den Häusern und Bäume stürzten um."

Nichtsdestotrotz habe der deutsche Fernsehdarsteller und Musikproduzent noch Glück gehabt, wie er weiter ausführte: "Ich habe im Hotel Atlantis The Royal gewohnt und wir wollten noch raus zum Essen. Doch bin ich froh, dass wir doch nicht mehr gefahren sind, da der Tunnel zur Palmeninsel für den Verkehr gesperrt wurde, da er vollgelaufen war, und die Hotelgäste später nicht mehr zurückkonnten und woanders schlafen mussten." Janke machte dabei auch kurze Videoaufnahmen mit seinem Smartphone von dem heftigen Unwetter, die er MM zur Veröffentlichung zur Verfügung stellte.

Wie das Nationale Zentrum für Meteorologie der Vereinigten Arabischen Emiraten (NCM) mitteilte, handelte es sich dabei um die stärksten Regenfälle in der Megastadt in einer Region, die für gewöhnlich für ihre Hitze, Trockenheit und Temperaturen über 50 Grad bekannt ist.

Regen fällt normalerweise in den trockenen Emiraten selten und kommt nur in den kühleren Wintermonaten vor.

Das Unwetter hatte am Dienstag binnen 24 Stunden mehr als die durchschnittliche Jahresregenmenge gebracht und sogar am Flughafen Dubai für chaotische Szenen gesorgt. Medienberichten zufolge wurde der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt (828 Meter), mehrfach von Blitzen getroffen.

Janke (r.), hier mit Wirtin Marion Pfaff (l.), schlüpft oftmals noch in seine alte Rolle als Bachelor und verteilt in Krümels Stadl in Peguera Rosen an die Damen. (Foto: Andreas Zeeck)

Der Mallorca-Resident sagte ferner: "Es ist immer noch heftig, es stehen auch immer noch Autos auf den Straßen, die durch die Nässe nicht mehr anspringen. Ich bin jetzt von Abu Dhabi aus zum Flughafen gefahren und wir mussten auch fünfmal umdrehen und andere Wege benutzen, da sich immer noch so viel Wasser auf den Straßen befindet, dass man nicht durchfahren kann." Und hoffentlich kommt Paul Janke, der auch als DJ arbeitet, doch noch in den Flieger und in die Lüfte, da er am Freitag einen Gig in Deutschland hat. Am Samstag geht es für den früheren Rosenkavalier und Single dann wieder zurück auf die Baleareninsel.