Nur knapp zwei Jahre nach ihrer offiziellen Trennung sind die Reality-TV Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel wieder ein Paar auf Mallorca. Das bestätigte die deutsche Influencerin und Gastronomin auf ihren Social-Media-Kanälen, also auf Instagram und auf TikTok. Die 48-Jährige kommentierte dabei ihren Post, auf dem das "Goodbye Deutschland"-Paar harmonisch und turtelnd zu sehen ist, folgendermaßen: "Zwei Herzen, die zusammen gehören. Endlich ist es raus, und jeder soll es wissen. Ja, wir sind wieder ein Paar und eine Familie. Manchmal dreht man sich im Kreis und man merkt, es geht nicht weiter."

Die Trennung, so Jerofke, sei der einzige Weg gewesen, um wieder zueinander zu finden. Doch würden beide nun, Jerkel und Jerofke, definitiv wissen, dass sie wieder zusammen gehören. Auf die Frage der Instagram-User, ob das Paar heiraten will, antwortete Jerofke in der Instagram-Story ihren 133.000 Followern und Fans lediglich mit einem Shrug-Emoji, womit sie wohl "achselzuckend" ausdrückt, dass sie es selbst noch nicht weiß...

Sie und ihr 54-jährige Partner sind sich wieder auf der Kreuzfahrt, die die beiden im Januar auf der Karibik unternommen hatten, nähergekommen. Dabei wurden die beiden Mallorca-Auswanderer von einem Kamera-Team begleitet, wobei die Reise in der Vox-Doku-Soap "Volle Kraft voraus – die Kreuzfahrt-Doku" ausgestrahlt wurde. Bis zur Ausstrahlung der Sendung am 5. April haben die beiden versucht, ihr Liebes-Revival geheim zu halten, und machten es erst in den vergangenen Tagen öffentlich.

Ende 2022 hatten sich Steff Jerkel und Peggy Jerofke nach 24 gemeinsamen Jahren überraschend voneinander getrennt. 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Josephine geboren. Im deutschen Urlauber-Hotspot Cala Rajada eröffnete das Auswanderer-Paar im Mai 2021 das "Tiki Beach". Steff Jerkel plant zudem ein eigenes Gastro-Projekt, die Bar "Sharky's" in der Avinguda Cala Agulla in dem deutschen Urlauber-Hotsprt, die noch im Mai eröffnet werden soll. Privat sucht das Paar nach einem neuen Grundstück, wo es neu bauen möchte. Danach möchte es seine alte Luxusvilla mit Meerblick in Cala Rajada verkaufen.