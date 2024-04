Eine geplante Flugreise nach Mallorca ist am Flughafen Memmingen in Süddeutschland noch vor Beginn komplett eskaliert: Vier Party-Urlauber randalierten am Donnerstag so sehr an dem Airport, dass sie vom Flug auf die Insel ausgeschlossen wurden. Wie die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen auf MM-Anfrage mitteilt, handelte es sich dabei um eine Gruppe von mehreren Männern.

Die Mallorca-Urlauber kamen schon alkoholisiert am Airport an. Noch vor dem Einchecken wurden sie auffällig: Sie belästigten andere Passagiere, grölten Lieder und schrien herum. Am Flughafeneingang platzierten die Männer Bierkästen und tranken weiter, mehrere Flaschen gingen zu Bruch. Als die Gruppe durch die Sicherheitskontrolle gehen wollte, um ihren Flug anzutreten, waren vier von ihnen so stark alkoholisiert, dass sie vom Flug ausgeschlossen wurden. Ähnliche Nachrichten Wutausbrüche, PC zertrümmert: Mann wegen Randale im Flughafen von Palma verurteilt Mehr ähnliche Nachrichten Drei von ihnen "zeigten sich äußerst uneinsichtig und pöbelten das Flughafenpersonal an", so die Polizei am Flughafen Memmingen. Die Männer bekamen einen Platzverweis für den gesamten Flughafenbereich – doch sie kamen dem nicht nach. Sie kehrten wiederholt zum Flughafen zurück und belästigten Passanten. Dann wurde die Situation sogar noch schlimmer. Einer der Mallorca-Urlauber – ein 32-jähriger Mann – urinierte sogar wiederholt direkt vor dem Eingang des Flughafens und auf den angrenzenden Parkplätzen. Dazu schreibt die Polizei, wohl "um provokant seine Haltung gegenüber ihren Flug-Ausschluss kund zu tun". Schlussendlich mussten die Beamten dem Mann damit drohen, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Erst dann verließen er und seine Gefährten das Flughafengebäude. Gegen den 32-jährigen Wildpinkler wurde eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses erstattet. "Ob die ausgeschlossene Gruppe mittlerweile bei ihren Bekannten auf Mallorca angekommen ist, bleibt unklar", so die Polizei. Auf MM-Anfrage ordnet Florian Mayer, Polizeihauptkommissar am Flughafen Memmingen ein: "Das war ein außergewöhnlicher Vorfall, denn die meisten Fluggäste verhalten sich ruhig und unauffällig". Eine Sprecherin des Flughafens Memmingen sagte gegenüber MM, man habe teilweise täglich mit Überfällen auf Flughafen-Mitarbeiter zu kämpfen. Die Mitarbeiter des Airports werden beleidigt, rassistisch angegangen, bespuckt und bedroht. Es käme auch zu Handgreiflichkeiten.