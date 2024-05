Endlich ist es so weit: Nach monatelanger Suche haben die beiden "Goodbye-Deutschland"- Auswanderer” Caro und Andreas Robens über einen deutschen Makler ihr Traumhaus auf Mallorca gefunden. Voller Freude sagten die beiden Fitness-Unternehmer MM: "Es gab viele Interessenten, doch haben wir alles getan, um dieses tolle Haus zu bekommen und es hat geklappt! Es hat einfach sein sollen."

Das neue frisch bezogene Domizil, in dem die TV-Reality-Stars erst seit Donnerstag wohnen, hat eine 2000-Meter große Grundstücksfläche, 300 Quadratmeter Wohnfläche und liegt im Kreis Llucmajor. Zudem verfügt das Haus über sieben Schlafzimmer, sechs Badezimmer, eine Sonnenterrasse, und zwei getrennte Ankleidezimmer, worauf Caro Robens bestanden hat. "Das Haus ist schon älter, hat aber ganz viel Charme, wir vergleichen es ein bisschen mit uns selbst", schwärmen die beiden Deutschen mit einer Prise Humor.

Noch war es für die beiden Sportfanatiker eigenen Angaben nach zu kalt, um ihren neuen Swimmingpool zu testen. (Foto: BB Immobilien Mallorca)

Selbst einen Swimmingpool können die beiden Bodybuilder nun ihr Eigen nennen, doch hatten sie bislang keine Zeit, ins kalte Nass zu springen, wie sie MM gegenüber gestanden: "Wir sind echte Warmduscher und gehen nie vor Ende Mai in den Pool." Ein hauseigenes Fitness-Studio sucht man jedoch vergebens in den neuen vier Wänden der Sportfanatiker: "Wir haben keinen Gym, denn wir trainieren nicht gerne zu Hause." Dafür haben Caro und Andreas jedoch ausreichend Gelegenheit, in ihrem Iron Gym in Arenal zur Hantel zu greifen, in dem sie eigenen Angaben nach selbst fünf bis sechsmal pro Woche trainieren.

Das neue Anwesen hatten die Mallorca-Auswanderer bereits im Januar besichtigt, und es war auch das erste von rund 20 weiteren, das sie unter die Lupe genommen haben und Liebe auf den ersten Blick. Bereits Anfang April haben die Robens' den Kaufvertrag unterschrieben. Bis vergangene Woche wohnten die Robens' in einer Villa in der Siedlung Badia Gran in der Gemeinde Llucmajor zur Miete, wo es erst im März zu einem Einbruchsversuch kam. Erst vor kurzem waren Caro und Andreas Robens übrigens bei der Vox-Sendung "Die Dekoprofis" zu sehen, wo sie ihre Meinungsdifferenzen zum Thema Inneneinrichtung austrugen.

Ihr Fitnessstudio Iron Gym in S'Arenal betreiben die beiden Kult-Auswanderer betreiben bereits seit fast 13 Jahren. Andreas Robens möchte zudem in naher Zukunft eine Freiluft-Fitness-Institution an der Playa de Palma konstruieren, das das bekannte Muscle Beach im kalifornischen Venice Beach zum Vorbild hat.