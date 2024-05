Auf Mallorca werden bald wieder die Hochzeitsglocken läuten: Der deutsche Ex-Tennisprofi Carl-Uwe "Charly" Steeb hat seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Entsprechende Medienberichte bestätigte der 56-Jährige am Dienstag im Gespräch mit MM. "Sie hat Ja gesagt", erzählt er mit einem charmanten Lachen am Telefon.

Den Heiratsantrag hat er seiner Freundin Zanele "Zani" Suttle an einer besonders schönen und beliebten Bucht Mallorcas gemacht: am Strand von Illetes im Südwesten der Insel. "Es war ein sehr spontaner Moment", erinnert sich der Ex-Tennisprofi zurück. "Wir waren alleine am Strand und es war sehr intim."

Jetzt ist das Paar auf der Suche nach einer passenden Location für die Hochzeit. "In den nächsten zwölf Monaten" werden sie heiraten, sagte Charly Steeb gegenüber MM. Vielleicht sogar auf Mallorca? "Das wissen wir noch nicht, es kann aber durchaus sein."

Das Paar ist seit fünf Jahren zusammen und lebt auf Mallorca. Charly Steeb ist ehemaliger deutscher Tennisprofi. Seine größten Erfolge feierte in den 90er-Jahren, unter anderem als Kapitän des deutschen Davis-Cup-Teams an der Seite von Boris Becker.

Seine Ex-Frau Kimberly Steeb lebt ebenfalls auf Mallorca und ist Yogalehrerin sowie Energie-Heilerin. Im Oktober 2023 eröffnete sie im Zentrum von Palma de Mallorca einen Kristall-Shop. Ausgestellt waren dort zahlreiche Kristalle wie zum Beispiel Amethyste, Bergkristalle, Zythrine oder Rosenquarze. Die Preisspanne für die Steine liegt etwa zwischen 1300 bis knapp 100.000 Euro. Das Paar gab 2017 seine Trennung bekannt und hat zwei gemeinsame Kinder.