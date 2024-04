Sein Gesicht kennen Millionen deutsche TV-Zuschauer seit Jahrzehnten – und seinen Namen sowieso. Denn seit 1995 moderierte Kai Pflaume zahlreiche Shows und Live-Events vor allem bei Sat.1: „Nur die Liebe zählt”, „Die Glücksspirale”, „Rache ist süß”, „Die Comedy-Falle”, „Stars am Limit” – die Liste ließe sich lange weiterführen. Nach einem Wechsel zur ARD präsentiert der 56-Jährige seit geraumer Zeit die Shows „Wer Weiß Denn Sowas” und „Kaum zu Glauben“. Seit Neuestem ist Pflaume Werbegesicht für den Ferienflieger Eurowings – und sprach in diesem Zusammenhang mit dem Mallorca Magazin.

Mallorca Magazin: Herr Pflaume, die sind das neue Eurowings-Gesicht, wie kam es dazu?

Kai Pflaume: Nun, ich reise selbst sehr gerne und häufig, da liegt eine entsprechende Kooperation nahe. Eurowings ist eine sympathische Marke, mit der ich gerne in Verbindung gebracht werde. Insofern habe ich nicht lange gezögert, und einfach zugesagt.

MM: Verreisen Sie selbst immer per Flugzeug? Wie muss man sich einen typischen Kai-Pflaume-Urlaub vorstellen?

Pflaume: Ganz unterschiedlich! Ich muss nicht immer edel und hochpreisig verreisen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass ein günstiger Urlaub sehr viel und ein teurer Urlaub keinen Spaß machen kann. Natürlich kann es auch umgekehrt sein (lacht). Ich versuche eine ausgewogene Mischung aus Natur und Stadt, Sport und Entspannung, Hotel und privater Ferienunterkunft zu finden. Ich fliege in den Urlaub, fahre aber auch mal mit dem Wohnmobil.

MM: Könnten Sie sich vorstellen, ein Ferienhaus zu besitzen – oder haben Sie vielleicht sogar schon eines?

Pflaume: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Eine Immobilie zu besitzen bedeutet, sich an einen Ort zu binden. Ich erkunde lieber die Welt, um öfters in andere Kulturen einzutauchen.

MM: Und steht Mallorca auch auf der Liste ihrer Reiseziele?

Pflaume: Oh ja! Ich mag die Insel sehr, sie hat wirklich wunderbare Ecken und in den vergangenen Jahren wurde so viel getan, damit Mallorca sein „Ballermann”-Image abschütteln konnte, um ein echtes Reiseziel für alle zu werden. Man kann hier Boot fahren, Sport machen, Kultur und Gastronomie genießen – es ist eine wahre Insel für jeden Geschmack. Ich war unlängst da ...

MM: Zum Urlaub machen?

Pflaume: Jein. Ich habe mich mit Makler Marcel Remus getroffen, um ein Video für meinen Youtube-Kanal „Ehrenpflaume” aufzunehmen. In meinen Videos verbringe ich Zeit mit interessanten Menschen, die spannende Geschichten zu erzählen haben. Der Spaß am gemeinsamen Erleben steht im

Vordergrund, ohne zu dokumentieren oder zu beurteilen.

MM: Wie kamen Sie darauf, diesen Kanal „Ehrenpflaume” zu nennen?

Pflaume: Das kommt aus der Jugendsprache. Viele Jugendliche bezeichnen Freunde gerne als „Ehrenmann” oder „Ehrenfrau”. Mich haben teilweise schon Leute im Internet so bezeichnet, wenn sie irgendetwas besonders cool fanden, so kam ich auf die Idee.

MM: Sie sind den meisten Deutschen als „Fernseh-Gesicht” bekannt. Hat man keine Angst zu scheitern, wenn man sich in eine „neue Welt” wie Youtube begibt?

Pflaume: Nein, gar nicht. Ich denke, man muss offen sein für Neues und ich habe bei meinem Kanal recht schnell gemerkt, dass er gut funktioniert.

MM: Mit Verlaub, Sie sind ja ohnehin irgendwie alterslos. Wie halten Sie sich fit?

Pflaume: Alterslos? (lacht) Ich glaube, das Geheimnis ist einfach eine positive Lebenseinstellung, und ich halte es in dieser Frage mit dem großen Peter Kraus, der einmal gesagt hat: ‚Willst Du lange glücklich sein, lass den alten Mann nicht rein’. Und ein bisschen Sport kann natürlich auch nicht schaden.

MM: Und wann planen Sie Ihre nächste Reise nach Mallorca?

Pflaume: Das weiß ich noch nicht genau, aber am liebsten bald. Mein Traum ist es, Mallorca einmal mit dem Fahrrad zu erkunden, dafür gibt es ja auf der Insel auch ganz hervorragende Bedingungen.