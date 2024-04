An dem Tag, als das Interview ansteht, zeigt sich Mallorca von seiner unschönen Seite: Es ist sehr stürmisch, wolkig und kalt. Die meterhohen Wellen prallen auf die Promenade von El Molinar, dem Meeresviertel von Palma. Doch das Wetter scheint ihr nichts auszumachen. Denn Tanja Lasch kommt voller Schwung und guter Laune auf die MM-Reporterin zu. Das zeigt sich nicht nur in ihrem strahlenden Lächeln und dem festen Händedruck, sondern auch an ihrer Kleidung. Ungeachtet des Sturms trägt sie einen Minirock, der ihre langen, schlanken Beine gut zur Geltung bringt.

Die deutsche Schlagersängerin ist der neueste Promi-Zuwachs auf Mallorca. "Der Möbelwagen ist soeben wieder weggefahren. Jetzt ist zu Hause alles fertig", berichtet sie und nimmt einen Schluck von ihrem Café con leche. "Wir sind wirklich gerade erst angekommen. Und es fühlt sich jetzt schon so toll an", schwärmt sie.

Millionenfach sind ihre Videos bei YouTube geklickt worden, zehntausende Menschen streamen ihre Lieder bei Spotify, und in Deutschland, Österreich und der Schweiz füllt sie die Konzerthallen. Bei deutschsprachigen Schlager-Radiosendern ist sie Dauergast. Spätestens seit 2016 kam man an der blonden Frau nicht mehr vorbei. Sie coverte den Song "Die immer lacht", der eigentlich aus der Feder von Kerstin Ott stammt, und machte aus dem Lied ihre eigene Schlagerversion. Ein Live-Mitschnitt davon verzeichnet auf YouTube über 23 Millionen Aufrufe.

Im Gegensatz zu vielen anderen Auswanderern ging bei der 48-Jährigen alles ganz schnell. "Es war keine geplante Auswanderung", gibt sie zu und ergänzt mit einem Lachen, "mehr so ein Blitzeinschlag." Schon seit einigen Jahren liebäugelte sie mit dem Gedanken, sich auf Mallorca etwas aufzubauen. Ursprünglich wollte sie eine Ferienimmobilie erwerben, und immer wieder tauchte das Thema zwischen ihr und ihrem langjährigen Partner Reik auf. Seit sieben Jahren sind der Pilot und die Musikerin zusammen, auch er ist beim MM-Gespräch anwesend. Aber so richtig wagte sich Tanja Lasch anfangs nicht.

Schlussendlich war es ein Jobangebot für ihren Freund, der den Schritt, doch nach Mallorca zu gehen, ungemein beschleunigte. Als Pilot wurde er von der Fluggesellschaft Ryanair angeheuert, die Basis seiner Stationierung sollte in Palma sein. "Ohne dieses Angebot wäre der Umzug dann doch nicht so schnell passiert." Doch ihm scheint diese Entscheidung gerade recht zu kommen. "Ich bin so müde von Deutschland", erzählt er. "Und die Bauch-Entscheidungen sind doch die besten!"

Innerhalb von nur wenigen Tagen entschieden sie sich, den Umzug nach Mallorca zu wagen. "Wir mussten erst einmal überlegen, wie wir alles organisieren: Mit oder ohne Möbel? Wo soll es hingehen?", erinnert sich das Paar. Dann finden die beiden eine passende Immobilie: eine Wohnung mit Meerblick und viel Platz auf 200 Quadratmetern, unweit des Flughafens auf einer ruhigen Finca. "So kann ich schnell bei der Arbeit am Flughafen sein", ergänzt ihr Partner Reik. Die Sängerin kann problemlos von zu Hause arbeiten. "Dafür brauche ich nur meinen Laptop und mein Mikrofon", beschreibt sie. Denn neben Liveauftritten bei Konzerten und im Fernsehen in den DACH-Ländern ist sie auch als Songwriterin für andere Künstler tätig.

Tanja Lasch wird ihren Hauptwohnsitz in Berlin aber erst einmal behalten, weiterhin touren und auftreten. "Es wird ein Auswandern auf Probe", erklärt sie. Doch es fühlt sich an, als sei sie gekommen, um zu bleiben. Denn wie gut ihr die Insel tut, kann man schon bei einem kurzen Kaffee spüren. "Wir lieben Mallorca einfach", betont sie wieder mit leuchtenden Augen.

Schon seit ihrer Kindheit ist sie eng mit Spanien verbunden, mit Land und Leuten vertraut. Ihre Eltern besaßen eine Ferien-Immobilie an der Costa Blanca in der Nähe von Alicante auf dem Festland, dort verbrachte sie meistens die Ferien. Dass die Schlagersängerin ein paar Brocken Spanisch mitbringt und gerne mediterran kocht, ist kein Zufall.

Wenn das Paar nicht arbeitet, erkundet es die Insel. Jede Himmelsrichtung will entdeckt werden, überall gibt es etwas zu sehen. Aber auch in professioneller Hinsicht streckt Tanja Lasch schon einmal die Fühler aus. Die ersten ungezwungenen Gespräche mit Veranstaltern und Gastronomen der deutschen Partyszene auf Mallorca habe es bereits gegeben: "Schon in diesem Sommer wird man mich auf einer Bühne sehen." Mehr wollte die 48-Jährige noch nicht verraten.

Jetzt wird erst einmal Spanisch mithilfe einer App gelernt und die Insel angeschaut. "Wir lassen uns Zeit", sagt ihr Partner. Auch Tanja nickt: "Ich freue mich auf alles, was kommt!"