Statt eines erholsamen Mallorca-Urlaubs haben zwei Deutscheneinen gewaltigen Schreck bekommen. Das Paar ist in seinem Hotel an der Playa de Palma fast von der Decke erschlagen worden. Beim Frühstück fing diese plötzlich m Speisesaal zu bröckeln an und die Urlauber aus Düsseldorf wurde von Mörtel und "fußballgroßen Steinen" getroffen. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Die betroffenen deutschen Playa-Urlauber haben dem Sender RTL ihr Leid geklagt. Gurdrun Schäfer und Thomas Hussmann aus Düsseldorf erzählen: "Wir haben gerade angefangen zu frühstücken, als ich das Gefühl hatte, jemand wäre auf meinen Rücken gefallen und hätte mich mit spitzen Steinen beworfen." Auf den Bildern ist zu sehen, wie große Teile der Decke auf dem Boden liegen und auf den Tischen sowie Stühlen des Speisesaals gelandet sind. Ähnliche Nachrichten Laut Michelin: Das sind die exklusivsten und besten Luxus-Hotels auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Das Paar erhebt schwere Vorwürfe gegen das Hotel und berichtet von weiteren baulichen Mängeln: Löchern, die in den Wänden und auf den Böden klaffen, Schimmel und beschädigte Fitnessgeräte. Der Vorfall soll sich im Pabisa Sofia in El Arenal ereignet haben. Das Drei-Sterne-Hotel liegt zwischen den Balnearios 8 und 6, unweit des Bierkönigs. 2007 war es eröffnet worden, 2011 sei es umfangreich renoviert worden. Auch aktuell wirbt das Hotel Pabisa Sofia auf seiner Webseite mit "komplett renovierten" Zimmern. Doch die Bilder aus dem RTL-Beitrag vermitteln ein ganz anderes Bild. Der Reiseveranstalter Tui, über den die beiden deutschen Urlauber gebucht hatten, bestätigt den Fall gegenüber MM. Pressesprecher Aage Dünhaupt: "Ja, wir können bestätigen, dass es Gäste gab, deren Urlaub durch die Bauarbeiten beeinträchtigt war. Als Reiseveranstalter versuchen wir den Gästen vor Ort zu helfen und dann sicherzustellen, dass solche Vorkommnisse sich nicht wiederholen." Das Urlauber-Paar war nach dem Vorfall in dem Hotel an der Playa de Palma in eine andere Unterkunft umgebucht worden. Eine Anfrage von MM beim betroffenen Hotel Pabisa Sofia blieb erst einmal unbeantwortet. Ob es wirklich schwere bauliche Mängel in dem Hotel gibt oder ob in dem RTL-Beitrag nur eine Momentaufnahme gezeigt worden ist, bleibt erst einmal unklar. Der Pressesprecher von Tui sagt zu MM: "Wir wissen nur, dass es sich um kurzfristige Reparaturarbeiten nach einem Schaden handelte."