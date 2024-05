Der international bekannte Reiseführer Michelin hat am vergangenen Montag die Auswahl von Hotels vorgestellt, die mit einem, zwei oder drei Michelin-Schlüsseln ausgezeichnet wurden. Darunter wurden auch Schlüssel für 19 Luxusherbergen auf Mallorca vergeben. Die Schlüssel sollen, wie bei der Sternvergabe für Restaurants, die exklusivsten und besten Services der Hotels aufzeigen.

Zwei Schlüssel erhielten diese vier Hotels auf Mallorca:

• Cala Blava-Mallorca: Cap Rocat

• Deià: The Residence, A Belmond Hotel, Mallorca

• Palma de Mallorca: Hotel Can Cera

• Santanyí: Hotel Can Ferrereta

Einen Schlüssel erhielten hingegen diese 15 Hotels:

• Artà: Es Raco d'Artà

• Campos: Sa Creu Nova Petit Palais Art & Spa

• Canyamel: Cap Vermell Grand Hotel

• Capdepera: Predi Son Jaumell

• Es Capdellà: Castell Son Claret

• Montuïri: Finca Serena Mallorca

• Palma: Can Bordoy Grand House & Garden

• Palma: Es Princep

• Palma: Sant Francesc Hotel Singular

• Palma: Boutique Hotel Posada Terra Santa

• Palma: Castillo Hotel Son Vida

• Palma: El Llorenç Parc de la Mar - Adults Only

• Palma: Nobis Hotel Palma

• Pollensa: Son Brull Hotel & Spa

• Sóller: Hotel L'Avenida

Die Wahl der Hotels erfolgt anhand von fünf Kriterien:

1. Eigenständiges Reiseziel: Das Hotel trägt zu einem lokalen Erlebnis bei

2. Exzellenz in Architektur und Innendesign

3. Qualität und Beständigkeit von Service, Komfort und Instandhaltung

4. Einzigartigkeit, die die Persönlichkeit und Unverwechselbarkeit des Hotels widerspiegelt

5. Stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Wahlergebnis kommt auf der Grundlage anonymer Aufenthalte oder Besuche des Inspektorenteam des Michelin-Führers zustande und soll eine Orientierungshilfe für Reisende sein, um die herausragendsten Hotels hervorzuheben.

In Spanien wurden insgesamt 97 Einrichtungen mit der Schlüssel-Auszeichnung geehrt. Mittlerweile zählt der Michelin Guide mehr als 5000 Hotels aus 120 Ländern. Alle Hotelempfehlungen des Guide Michelin sind kostenlos auf der Website und in der App des Anbieters verfügbar.