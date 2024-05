Große Sorge um einen beliebten Schauspieler: Heinz Hoenig nahm Anfang des Jahres noch am australischen Dschungelcamp teil, nach einer Notoperation liegt der 72-Jährige offenbar im Koma.

Bereits am Dienstagabend sei Heinz Hoenig mit dem Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der 72-Jährige am Herzen notoperiert worden. Der Schauspieler soll sich in einem sehr kritischen Zustand befinden und im Koma liegen. Darüber berichtet „RTL“ unter Berufung auf das engere Umfeld von Hoenig.

Weiter wird berichtet, dass dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerbereits am Donnerstag, dem 2. Mai, ein Stent eingesetzt wurde und er noch eine größere Operation benötige. Auch das Management von Hoenig bestätigte die ernste Lage und informierte darüber, dass der Schauspieler für das Musical „Ein bisschen Frieden“ ausfallen wird, weil er „momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich am 3. Mai stattfinden soll.“ Ähnliche Nachrichten Trotz vorzeitigem Dschungel-Aus: Mallorca-Freund Heinz Hoenig hat neuen Job Mehr ähnliche Nachrichten Was die Situation weiter verkompliziert: Heinz Hoenig soll nicht versichert sein, so „RTL“. Die Operationskosten sollen sich auf eine Höhe von 90.000 Euro belaufen. Erst Anfang des Jahres war Hoenig Teilnehmer beim Dschungelcamp. Der 72-Jährige war schnell ein Zuschauer-Liebling und mauserte sich zum Mit-Favorit auf den Sieg. Wenige Tage vor dem Finale musste Hoenig jedoch aus dem Camp ausziehen – unfreiwillig. Dr. Bob hatte Bedenken um die Gesundheit des 72-Jährigen und holte ihn vorsorglich lieber aus dem Camp. Hoenig hatte jahrelang seinen ersten Wohnsitz an der Straße zwischen Santa Ponça und Calvià, jetzt wohnt er in Blankenburg im Harz. Das "Dschungelcamp" läuft bei RTL seit dem Jahr 2004 immer im Januar, die Teilnehmer müssen etliche zum Teil nicht schön anzusehende Prüfungen überstehen. Viele auf Mallorca wohnhafte deutsche Promis wie Daniela Büchner nahmen bereits daran teil. Der erste Gewinner der Sendung war der inzwischen verstorbene Inselfreund Costa Cordalis.