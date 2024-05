Nach ihrer Trennung von dem bekannten deutschen Comedian Oliver Pocher genießt Amira Pocher ihre Zeit als Single und gönnt sich süße, Sonnen-Tage auf Mallorca. Bilder und kurze Aufnahmen von ihrem Balearen-Aufenthalt postete die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Demzufolge war die österreichische Podcasterin am Donnerstag in Soller unterwegs und genoss sodann ein leckeres, mediterranes Fischgericht in einem noblen Restaurant im Luxushafen Puerto Portals.

Das IT-Girl genießt das gute Wetter auf der Insel Insel und

schmökert sonnenbadend in einem Buch. (@amirapocher) Darüber hinaus postete das IT-Girl ein Foto von sich, auf dem sie auf einer Liege im Bikini relaxed in einem Buch schmökert. Zu ihrem Liebesleben gab sie keine weiteren Details bekannt. Amira Pocher hatte sich im Sommer 2023 von dem Komiker und Schauspieler Oliver Pocher (46) getrennt. Aus der Beziehung gingen zwei Söhne hervor, drei und vier Jahre alt, die seitdem entweder bei dem einen oder anderen Elternteil wohnen. Amira Pocher genießt leckeres mediterranes Essen in einem Restaurant in Puerto Portals. Gerüchten zufolge wird sie während ihres Liebesurlaubs von Taff-Moderator Christian Düren begleitet – was das IT-Girl jedoch nicht selbst bestätigte. (Fotomontage: @amirapocher/ @christiandueren) Wie verschiedene Boulevard-Blätter berichten, soll Amira Pocher ihren Mallorca-Urlaub zusammen mit ihrer angeblichen neuen Flamme, dem Taff-Moderator Christian Düren, genießen. In ihrer Instagram-Story kommentierte die 31-Jährige die Soller-Bilder, auf denen auch der "Rote Blitz", der historische Zug der Hafenstadt im Nordwesten der Insel zu sehen ist, lediglich mit den Worten: "So schön hier." Darüber hinaus schrieb sie: "Es ist so idyllisch hier und schnuckelig". Weitere Details zu ihrem Mallorca-Aufenthalt und Liebesleben will die Influencerin in ihrem ihrer neuen Podcast-Folge mit ihrem Lieblings-Gesprächspartner, ihrem Bruder Hima, verraten.