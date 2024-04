Fernab vom Alltagsstress Ruhe finden und die Zeit mit der Familie genießen – auch für viele Promis ist Mallorca ein Sehnsuchtsort. Der polnische Profi-Fußballer Robert Lewandowski, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht, verbringt seine freien Tage auf der Insel. Zusammen mit seiner Frau Anna Lewandowska und den beiden gemeinsamen Töchtern genoss er die Osterfeiertage.

Am Ostersonntag stand unter anderem ein Ausflug ins malerische Dorf Valldemossa im Tramuntana-Gebirge auf dem Programm. Außerdem schlenderte die Familie Lewandowski über die Fira del Ram in Palma de Mallorca, die größte Kirmes der Balearen. Dort versuchte sich der Stürmer als Schütze am Schießstand. Auch Go-Kart fahren in Magaluf war ein Teil des Freizeitprogramms.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowska)

Seit 2021 besitzt der polnische Fußballer Robert Lewandowski eine Immobilie auf Mallorca. Die rund 3,5 Millionen teure Villa steht in Santa Ponça im Südwesten der Insel. Es soll Medienberichten zufolge eine Finca mit über 400 Quadratmetern Wohnfläche und weiteren 1200 Quadratmeter Grundstücksfläche sein.

Auch viele andere Fußballer sind Mallorca-Liebhaber. Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic bewohnen ebenfalls zeitweise ein Haus auf der Insel. Mats Hummels verbrachte seinen Sommer-Urlaub hier. Zudem heirateten im vergangenen Sommer einige deutsche Profi-Fußballer auf Mallorca.