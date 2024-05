Die Sorgen um den Bühnenkünstler Heinz Hoenig, der in früheren Jahren lange Zeit auf Mallorca gewohnt hatte, reißen nicht ab. Wie diverse Medien berichteten wurde dem 72-jährigen Schauspieler bereits am Donnerstag, 2. Mai, ein Stent eingesetzt. Das Management des Künstlers bestätigte die ernsthafte Lage und gab darüber Auskunft, dass Hoenig sehr bald eine weitere, größere Operation benötigen werde. Es hieß ferner, dass er "momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich am 3. Mai stattfinden soll". RTL zufolge wurde dieser Eingriff, der am Freitag, 3. Mai, hätte stattfinden sollen, jedoch verschoben.

Bereits bei den Dreharbeiten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im

Januar hatte Hoenig gesundheitliche Probleme. An Tag 12 musste er das Camp auf

Anraten der Ärzte verlassen. (Foto: RTL)

Aufgrund der gesundheitlich sehr bedenklichen Lage wird der Schauspieler bei seinem nächsten beruflichen Projekt, dem Musical "Ein bisschen Frieden", ausfallen. Währenddessen weicht seine Gattin, Annika Kärsten-Hoenig, 39, nicht von der Seite der Schauspiellegende. Wie RTL ferner berichtete, soll der zweite große Eingriff, sehr teuer sein und rund 90.000 Euro kosten. Das Problem hierbei sei, dass der Künstler keine eigene Krankenversicherung habe. Über eine Website, die seine Künstleragentur Siegelring nun eingerichtet hat, bittet die Familie Hoenigs nun öffentlich um Unterstützung und um Spenden. Erst im Januar hat der frühere Mallorca-Resident Heinz Hoenig beim Dschungelcamp mitgewirkt. Für die Zuschauer überraschend war jedoch, dass er es frühzeitig den australischen Dschungel verlassen musste. RTL gab diesbezüglich damals bekannt: "Das Dschungelcamp ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen. Unser Ärzteteam hat sich heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz geht es gut, Details zu medizinischen Gründen geben wir aber keine". Auch die extremen Witterungsverhältnisse sollen dem preisgekrönten Schauspieler zu schaffen gemacht haben.