In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland", die am 17. Mai ausgestrahlt wird, kommen drei weibliche Maklerinnen zu Wort, die auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Karrierephasen ihrem Beruf nachgehen – eine davon ist Anke Dietz aus Mallorca. Die Deutsche war früher bereits in der Doku-Soap "mieten, kaufen, wohnen” zu sehen und erklärte MM: "Ich habe sieben Jahre in München gewohnt und war fester Bestandteil des Vox-Formates. Nach 200 Folgen wurden wir leider abgesetzt und habe mir gesagt: Ab 50 will ich eh kein Fernsehen mehr machen."

Auf Mallorca hat Anke Dietz ihren Tom geheiratet. Derzeit wohnt die Immobilienmaklerin mit ihrem Ehemann in Colònia de Sant Pere. (Foto: privat) Ähnliche Nachrichten Mallorca-Auswanderer: So sieht das neue Eigenheim mit Pool von Caro und Andreas Robens aus Nach der Corona-Zeit, vor zwei Jahren, traf Dietz in Colònia de Sant Pere im Inselosten , wo sie wohnt, per Zufall eine bekannte Redakteurin, die da sagte: "Anke, wir vermissen dich, wir müssen unbedingt einmal etwas wieder zusammen drehen." So kam es, dass die Maklerin, die im Juli 2023 heiratete, auch in "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen war. Und eins führte sodann zum anderen,…. denn die Fernsehleute hatten ein derart hohes Interesse an Dietz, die schon vor einiger Zeit nach Mallorca war ausgewandert war, dass sie die Maklerin als Protagonistin in die neuen Episoden von "Goodbye Deutschland" aufgenommen haben. Über ihren Job sagte Dietz zu MM: "Ich bin nicht die typische Immobilienmaklerin, die hundert gewöhnliche Objekte hat, die auch schon alle haben, sondern habe hier mein Schlupfloch gefunden. Bei meinen Projekten bin ich selbst voll eingespannt, und arbeite mit einem Bauträger zusammen, plane die Bäder und statte selbst die Küchen aus.”