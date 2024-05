Andrej Mangold, der große Zeit des Jahres auf Mallorca verbringt und auch eine Luxus-Immobilie auf der Insel besitzt, will sich, wie er RTL gegenüber verriet, in der nächsten Zeit komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der 37-Jährige, der 2019 als Protagonist der Fernsehsendung "Der Bachelor" zu Berühmtheit gelangte, verbringt eigenen Angaben zufolge 18 bis 19 Stunden pro Tag am Handy – deutlich zu viel.

Gegenüber dem TV-Sender sagte Mangold: "Ich möchte zum Inneren, zum Kern zurück und mich auf das konzentrieren, was ich hier habe. Die große Liebe und unsere Planung für die Zukunft". Er möchte deshalb eine Smartphone-Pause einlegen, "Handy-Detox" sozusagen.

Seine Lebensgefährtin, die 34-jährige Annika Jung, hätte ihn auf seine negativen Gewohnheiten aufmerksam gemacht, wie er ferner erklärte: "Anni hat mir aufgezeigt, dass ich zu viele Projekte gleichzeitig habe und nicht mehr in der Lage bin, richtig zur Ruhe zu kommen." Der frühere "Rosenkavalier" würde sogar an unruhigem Schlaf und Konzentrationsschwierigkeiten leiden. Letztendlich hätte das negative Auswirkungen auf das Privatleben der beiden. Auf Instagram postete Mangold folgendes Statement: "Wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinanderfällt, versuche, ruhig zu bleiben. Es sortiert sich nur neu!" Wie die Lebensgefährtin des Basketballers ausführte, würde der ständige Druck, auf Social Media präsent zu sein, starke Negativ-Folgen auf Mangolds Gesundheit haben. Letztendlich habe sie ihm geraten, sich eine Auszeit von den sozialen Netzwerken, wo Mangold allein auf Instagram 253.000 Follower hat, zu nehmen. Hinzu komme, dass der einstige Bachelor Berichten zufolge sehr negative Erfahrungen in der Medienbranche und auf Social Media gemacht habe, inklusive Cybermobbing und Morddrohungen. Nun wolle er sich auf die "positiven Dinge in der realen Welt" fokussieren. Im Mai 2022 hatte der frühere deutsche National-Basketballspieler mit niederländischen Investoren an der Playa de Palma die Diskothek "Hello the Club", inklusive rotem Teppich und einer Mega-Sause, eröffnet. Zwei Monate später stieg der Reality-Star und Influencer wieder aus seinem Projekt aus. Ein RTL-Investigativjournalist fand zu diesem Zeitpunkt heraus, dass der Nobel-Club an dem Touristenhotspot "Ballermann" in seinem Security-Bereich Mitglieder einer Rocker-Bande beschäftigte, die in dubiose Machenschaften verwickelt gewesen sein sollen. Mangold selbst begründete seinen Ausstieg aus der Edel-Diskothek damals mit gesundheitlichen Gründen.